Tunisie-Italie - Gestion de la question migratoire - Des visions pratiques et concrètes

Reçu à La Kasbah, Giorgia Meloni, présidente du Conseil Italien, a vivement salué le rôle de la Tunisie et « l'importance de sa position stratégique en tant que point d'accès au continent africain et un pont de liaison au service de la coopération inter-pays au service des intérêts communs ».

En visite d'amitié et de travail en Tunisie, sur invitation du chef de l'État, Kaïs Saïed, la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni a été reçu au palais du gouvernement à La Kasbah, par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Les deux parties ont souligné l'impératif qu'il y a à garantir une « coordination conjointe en matière de gestion de la question migratoire et à préparer au mieux des perceptions, des visions et des propositions pratiques et concrètes dans le cadre d'une approche global », indique la présidence du gouvernement.

L'approche en vue aura le mérite de permettre de dénicher des solutions efficaces à ce phénomène, de freiner sa montée en puissance, d'en appréhender les facettes multiples et au final d'en décrypter les causes et les incidences de manière réfléchie dans le respect des intérêts des différentes parties concernées, selon la même source.

Nouvel élan, nouveau souffle

Lors de la rencontre, la cheffe de gouvernement a formulé le souhait de voir cette visite donner un nouvel élan, un nouveau souffle aux relations de coopération bilatérale et dans le cadre de l'Union européenne dans les domaines économique et d'investissement.

Voeu aussi de voir cette visite aboutir à une stratégie commune permettant de confronter les défis entre les deux rives de la Méditerranée, notamment dans le domaine de la lutte contre les répercussions négatives du phénomène migratoire.

Najla Bouden a saisi l'opportunité pour mettre l'accent sur l'importance du soutien apporté par l'Italie à la Tunisie dans un bon nombre de domaines, tels que l'investissement, la coopération économique, notamment dans les secteurs de l'énergie, des énergies renouvelables, des programmes de transition énergétique et de l'interconnexion électrique entre les deux pays et son rôle dans la création d'une dynamique de coopération y compris avec le partenaire européen en général. Elle a fait part de l'aspiration de la Tunisie à renforcer davantage ces relations pour couvrir de nouveaux domaines de coopération avec l'Italie.

Ella a, par ailleurs, mis l'accent sur l'importance vers laquelle s'orientent les entreprises italiennes implantées en Tunisie et ses activités et investissements ciblant des secteurs porteurs à forte employabilité et à haute valeur ajoutée.

Elle a cité en exemple les secteurs des hydrocarbures, du gaz et des énergies propres, en plus de la poursuite de l'Italie de sa coopération dans le cadre du programme des « chaînes de valeur ».

De son côté, Meloni s'est félicitée de l'initiative lancée par le président Kaïs Saïed en vue de tenir une conférence de haut niveau impliquant tous pays concernés par la question migratoire. L'objectif ultime étant de s'attaquer aux origines et aux causes de ce fléau.

Meloni a fait, également, part de sa satisfaction du « palier supérieur » de coordination et de coopération avec la Tunisie sur les défis et les enjeux posés, réaffirmant la volonté de son pays de se tenir aux côtés de la Tunisie, d'appuyer ses capacités et programmes de réformes, et de promouvoir les cadres de cette coopération à travers la recherche de nouvelles lignes de financement pour la Tunisie, que ce soit avec l'Italie, l'Union européenne ou le G-7.

Dans ce contexte, la présidente du Conseil Italien a vivement salué le rôle de la Tunisie et l'importance de sa position stratégique en tant que point d'accès au continent africain et un pont de liaison au service de la coopération inter-pays au service des intérêts communs.