Algérie: Election du pays au Conseil de sécurité - Une plus-value et un acquis pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales

ALGER — Des diplomates et des journalistes ont été unanimes à affirmer, mercredi, que l'élection méritée de l'Algérie, mardi, en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mandat de deux ans, constituait un "acquis majeur" pour le continent africain et le Monde arabe, et une plus-value pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Dans ce cadre, le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU, Sidi Mohamed Amar a félicité dans une déclaration à l'APS, l'Algérie pour son élection méritée en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité pour la période 2024-2025, qualifiant cette victoire d'"acquis majeur au regard du rôle axial de l'Algérie dans la réalisation de la sécurité, de la paix et de la stabilité aux niveaux régional et international, et sa défense vigoureuse pour un multilatéralisme fondé sur les principes et les idéaux auxquels la Charte des Nations Unies puise force et inspiration".

L'élection de l'Algérie traduit "la poursuite de l'apport de ce grand pays à l'action de l'ONU", a-t-il soutenu, rappelant les trois précédents mandats de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité (1968-1969, 1988-1989 et 2004-2005).

Le diplomate sahraoui a évoqué le "rôle prépondérant" de l'Algérie après l'indépendance dans la lutte contre le colonialisme et le soutien aux peuples pour leur liberté et leur indépendance en l'Afrique et ailleurs, sans oublier son rôle pionnier au sein du Mouvement des non alignés pour restructurer les affaires internationales dans l'intérêt de la paix et de la sécurité internationales et du développement global sur la base de l'équilibre et de l'égalité.

Saluant "le rôle de l'Algérie dans l'exercice de la diplomatie réalisatrice de la paix dans son voisinage et à l'extérieur et sa coordination étroite avec l'ONU et les organisations régionales notamment l'Union africaine (UA)", le représentant sahraoui auprès de l'ONU a affirmé que cette élection constitue "une grande valeur ajoutée" pour l'action du Conseil de sécurité dans le cadre du respect et de l'application des décisions relatives aux questions inscrites à l'ordre du jour des organes compétents des Nations Unies.

Le représentant du Front Polisario a également exprimé sa conviction que l'Algérie aura sans aucun doute une "contribution importante aux discussions en cours sur la réforme de l'ONU et du Conseil de sécurité en particulier", ajoutant que l'Algérie a toujours défendu le droit légitime du continent africain à accéder à deux sièges permanents au Conseil de sécurité et augmenter son quota de représentation au Conseil de sécurité concernant le nombre de sièges non permanents au sein de ce conseil de trois à cinq sièges, selon le contenu du "Consensus d'Ezulwini" et "la Déclaration de Syrte".

Pour sa part, le représentant du Front Polisario en Suisse, et auprès des Nations unies et des organisations internationales à Genève, Bachir Oubi Bouchraya, a affirmé que "la prudence et la modération de la diplomatie algérienne et son éloignement des tiraillements orientaux et occidentaux à travers l'histoire lui ont permis de gagner la confiance de tout un chacun et de jouer un rôle axial et crédible au sein du Conseil pour contenir la polarisation actuelle qui constitue une menace pour la sécurité et la stabilité mondiales".

L'élection de l'Algérie aura un impact sur les résolutions du Conseil de sécurité

De son côté, l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, a félicité l'Algérie pour son élection en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies.

"Félicitations à l'Algérie pour son élection au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025", a déclaré Mme Elizabeth Moore Aubin, ajoutant :"nous aspirons à travailler ensemble pour promouvoir la paix dans la région et dans le monde".

Le rédacteur en chef du journal soudanais "Sada al Moghtaribine", Salah Al Haouidj a souligné de son coté que l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité "intervient à un moment ou l'on a le plus besoin d'un Etat comme l'Algérie qui a un grand poids non pas seulement en Afrique, mais aussi dans le monde arabe et musulman et auprès des pays non-alignés".

"On sait tous que l'Algérie, qui a longtemps souffert et sacrifié plus d'un million et demi de chahids, demeure l'un des pays conscients de l'amertume de la guerre et des ses répercussions, et veillera de par sa position géographique et son poids dans l'économie mondiale à jouer un rôle influent dans les questions de paix mondiale", a-t-il ajouté.

Il a évoqué, dans ce sens, la possibilité pour l'Algérie "d'amener les pays du monde, notamment les non-alignés à adopter les projets de réforme du système de ce Conseil afin qu'il puisse accomplir son rôle en toute neutralité, et partant obtenir la confiance des pays du tiers monde et des pays pauvres éprouvés par la pauvreté et les guerres civiles".

Il a précisé, en outre, qu'en monopolisant les décisions influentes au gré des grandes puissances, le Conseil de sécurité a besoin d'un Etat comme l'Algérie, un des pays les plus autonomes dans ses décisions et positions fortes", déplorant le fait "qu'il (Conseil) ne soit pas parvenu à apporter des solutions acceptables et logiques aux problèmes qui secouent le monde".

Et d'ajouter que l'élection de l'Algérie comme membre non permanent du Conseil "influera dans une large mesure sur ses décisions, notamment en ce qui concerne la question du Soudan et les évènements qui le secouent actuellement", mettant en avant la solidité des relations établies entre les deux peuples, algérien et soudanais, et la capacité de l'Algérie à jouer un rôle important pour convaincre toutes les parties de son approche pertinente dans le règlement des conflits".