Algérie: Hadj 2023 - Garantie d'une couverture sanitaire optimale aux hadjis algériens

LA MECQUE — Le président de la mission médicale algérienne qui accompagne les hadjis pour la saison 1444/2023, M. Mahmoud Dahmane a affirmé, mercredi, que six annexes ont été installées à la Mecque, pour garantir une couverture sanitaire optimale pour tous les hadjis algériens.

Plusieurs corps sont mobilisés dans le cadre de ces unités dotées de tous les médicaments nécessaires, selon M. Mahmoud Dahmane qui a indiqué que ces dernières ont déjà commencé à recevoir des hadjis ayant présenté des symptômes légers, souffrant notamment de toux et de coups de froid dus à la climatisation.

Les équipes médicales et paramédicales et des pharmaciens se rendent auprès des hadjis souffrant de problèmes de santé notamment, les plus âgés, et ceux souffrant de maladies chroniques, a-t-il ajouté précisant que les cas qui ont été examinés jusqu'ici "souffrent de symptômes légers", comme c'est le cas chaque année.

Le personnel médical se compose de 126 membres comprenant des médecins généralistes et des spécialistes, des corps paramédicaux, en plus de pharmaciens et d'ambulanciers, six (6) membres se trouvent au niveau de Djeddah et trente-deux (32) à Médine, tandis que soixante douze (72) autres se trouvent à la Mecque où les hadjis résident la plupart du temps. Les autorités publiques ont consacrés plus de 8 tonnes de différents types de médicaments.

Le vice-président du Centre, chargé de l'accueil, de la programmation, du logement et du déplacement, M. Youcef Baroud, a indiqué que la Mission algérienne du Hadj veille sur les hadjis pour qu'ils ne se perdent pas à la sortie de l'hôtel et à leur retour, par la mise en place d'équipes de la Protection civile à travers les trois points de la Mecque, dotées, ainsi que les autres membres de la Mission, d'une application, sur leurs téléphones portables, portant les informations des hadjis et capables de les aider à suivre leurs déplacements.

Les vols vers la Mecque vont se poursuivre jusqu'au 26 juin, date de l'arrivée du dernier groupe de hadjis, dont le nombre total s'élève à 42.300 hadjis, encadrés par 16 bureaux de service sur le terrain, (8 bureaux relèvent des agences touristiques et 8 autres de l'Office national du Hadj et de la Omra).