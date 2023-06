Algérie: Allocution du président de la République lors du Séminaire national sur la cybersécurité

document

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, mercredi au Cercle national de l'Armée à Béni-Messous (Alger), l'ouverture du Séminaire national sur "la stratégie nationale de cybersécurité : pour une Algérie cyber-résiliente", où il a prononcé une allocution dont voici la traduction APS:

"Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux,

Prière et paix sur Son Messager,

Monsieur le Premier ministre,

Monsieur le Général d'Armée, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire,

Madame et Messieurs les ministres,

Votre excellence l'ambassadrice,

Messieurs les Généraux-majors et Généraux,

Honorables Officiers,

Mesdames et Messieurs,

Il m'est agréable d'assister, à vos côtés, à l'ouverture de ce séminaire national important que vous avez dédié à l'un des importants axes de notre sécurité nationale dans lequel vous vous pencherez sur +la stratégie nationale de cybersécurité+. Je salue votre choix pertinent de son thème, à savoir: +Pour une Algérie cyber-résiliente+.

Ce séminaire qui constitue un espace élargi d'échange d'idées et d'expertises, se veut une opportunité précieuse pour examiner les moyens susceptibles de promouvoir la maîtrise de la cybersécurité sur le terrain à travers l'interaction et la complémentarité entre les experts et les responsables des systèmes informatiques sensibles au niveau des départements ministériels et des institutions de l'Etat.

Il s'agit également d'une occasion pour évaluer la scène numérique nationale, ainsi que la situation actuelle dans le domaine de la cybersécurité au double plan national et international.

La définition des menaces cybernétiques et la mise en oeuvre des mécanismes de contrôle et de détection efficaces, tout comme l'état-prêt en cas de risque, constituent aujourd'hui les principales exigences prospectives pour assurer l'entière sécurité requise pour les infrastructures vitales de façon sûre et permanente, et ce, dans le cadre du dispositif de prise en charge de la sécurité nationale, dans ses dimensions politique, militaire, économique et sociétale, voire même technologique, ce qui implique le développement de notre stratégie nationale intégrée dans le domaine numérique, la combinaison des aspects prospectif et de prévention contre les menaces de l'espace cybernétique, la protection des systèmes et des données, la promotion d'une culture numérique citoyenne et patriotique, qui repose sur la sensibilisation permanente, ainsi que la veille stratégique de l'ensemble des institutions.

Dans ce contexte, et partant du souci de protéger l'intérêt national et de faire prévaloir notre sécurité et notre souveraineté en permanence, nous encourageons à aller de l'avant dans les partenariats et les conventions de coopération internationales, l'espace cybernétique étant une zone commune sans frontières géographiques.

J'ai instruit, à ce propos, Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement à l'effet de procéder à un recensement des systèmes informatiques des institutions de l'Etat, en prévision de l'élaboration d'une carte globale pour garantir les éléments estimatifs de leur niveau de sécurisation.

Mesdames, Messieurs,

Remporter l'enjeu de la sécurité cybernétique est une entreprise qui repose essentiellement sur la valorisation de la ressource humaine qui recèle des compétences expérimentées et conscientes de la vitalité des missions qui lui sont assignées. Un objectif auquel nous accordons une extrême importance dans le cadre de la vision de l'Etat afin de réaliser un saut qualitatif dans la gestion des affaires publiques, à travers l'élaboration des bases d'une stratégie nationale étudiée pour la numérisation.

Ceci a été notre choix souverain, mû par notre prise de conscience collective que l'essor du développement escompté exige la bonne gouvernance, l'amélioration des performances des institutions, la valorisation des potentiels et la mobilisation des ressources. La numérisation, dont la concrétisation a toujours été au coeur de mes intérêts, n'est pas une opération purement technique, elle est une conviction ancrée, qui se place au coeur des priorités de l'édification de l'Algérie nouvelle.

Enfin, il me plait de rendre hommage, en cette occasion, aux efforts et aux sacrifices colossaux consentis par l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), une école du nationalisme et des valeurs de la République, qui veille sans relâche à défendre la sécurité de notre cher pays, dans tous les contextes géopolitiques, y compris dans l'espace cybernétique, grâce aux hommes nationalistes jaloux de l'Algérie, qui font du système national proactif, de prévention et de protection contre les menaces cybernétique, un rempart pour la protection de l'Etat et de ses institutions.

J'annonce l'ouverture officielle des travaux de votre séminaire et je souhaite plein succès à vos travaux".