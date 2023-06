Algérie: Le président de la République préside l'ouverture d'un séminaire national sur la cybersécurité

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé mercredi à Alger, l'ouverture d'un séminaire national sur la stratégie nationale de cybersécurité, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé mercredi 7 juin 2023, l'ouverture du séminaire national intitulé "Stratégie nationale de cybersécurité: pour une Algérie cyber-résiliente", organisé par le ministère de la Défense nationale, au niveau du Cercle national de l'Armée à Béni-Messous, Alger", précise la même source.

A son arrivée, le Président de la République a été accueilli par le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP, où une formation militaire lui a rendu les honneurs.

Ont pris part à ce séminaire, le Premier ministre, le Directeur de cabinet et le secrétaire général de la présidence de la République, le conseiller auprès du président de la République, chargé des Affaires liées à la Défense et la Sécurité, des membres du gouvernement, l'Ambassadeur Fouzia Boumaiza Mebarki, représentante permanente de l'Algérie auprès des Nations-Unies à Genève, des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-major de l'ANP, des cadres supérieurs de l'Etat, des personnalités nationales, ainsi que des experts et des spécialistes.

A cette occasion, le président de la République a prononcé l'allocution d'ouverture du séminaire, dans laquelle il a "souligné que les exigences de la sécurité nationale impliquent le développement d'une stratégie nationale intégrée dans le domaine numérique", précise le communiqué.

"Monsieur le Président de la République a ajouté que la sécurité cybernétique est un enjeu qui ne peut être remporté sans la valorisation d'une ressource humaine compétente et expérimentée".

"Remporter l'enjeu de la sécurité cybernétique est une entreprise qui repose essentiellement sur la valorisation de la ressource humaine qui recèle des compétences expérimentées et conscientes de la vitalité des missions qui lui sont assignées. Un objectif auquel nous accordons une extrême importance dans le cadre de la vision de l'Etat afin de réaliser un saut qualificatif dans la gestion des affaires publiques, à travers la mise en oeuvre des bases d'une stratégie nationale étudiée pour le numérique", a-t-il souligné, ajoutant que "ceci a été notre choix souverain, mû par notre prise de conscience collective que l'essor du développement escompté exige la bonne gouvernance, l'amélioration des performances des institutions, la valorisation des potentiels et la mobilisation des ressources".

Pour sa part, le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a prononcé une allocution à l'entame de laquelle il a souhaité la bienvenue au président de la République, tout en "le félicitant de la grande victoire diplomatique réalisée par l'Algérie suite à son élection, à la majorité écrasante, au poste de membre non-permanent au Conseil de sécurité de l'ONU", relève le communiqué du MDN.

"Il m'est agréable en cette occasion, d'adresser à Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, mes vives et sincères félicitations pour la grande victoire diplomatique que l'Algérie vient de réaliser suite à son élection à la majorité écrasante par l'Assemblée générale de l'ONU, au poste de membre non-permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025", a affirmé le Général Armée.

Il a souligné que "cette victoire traduit, encore une fois, l'estime de la communauté internationale envers l'Algérie et sa diplomatie connue pour ses positions franches et indéfectibles, et dénote de la pertinence de la vision prospective de Monsieur le Président, pour l'instauration de la paix et de la sécurité dans le monde, et la résolution des différents conflits et questions internationales par les voies pacifiques".

Le Général d'Armée "a mis l'accent sur la conscience de notre pays quant à l'importance de la sécurité cybernétique, devenue désormais une nécessité absolue, pour faire face à toutes les menaces qui ciblent les systèmes sensibles et vitaux de l'Etat", note le communiqué.

"L'Algérie est pleinement consciente de l'importance de la sécurité cybernétique, devenue désormais une nécessité absolue, pour faire face à toutes les formes de risques et de menaces qui prennent pour cible les systèmes sensibles et vitaux de l'Etat, et ce, dans une logique prospective et préventive", a affirmé le Général d'Armée.

En marge de ce séminaire, le président de la République a tenu une rencontre avec les experts et les professeurs, lors de laquelle il a "mis l'accent sur la nécessité d'accorder une importance extrême à ce domaine sensible afin de remporter les enjeux liés à la sécurité cybernétique, afin de garantir la consolidation de la sécurité et de la défense nationales", relève le communiqué du MDN.

A son départ, le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a été salué par le Général d'Armée, chef d'Etat-Major de l'ANP, où une formation militaire a rendu les honneurs au président de la République.

"Il convient de souligner, note le communiqué, que cet important séminaire a traité l'importance du renforcement de la cybersécurité à l'aune des nouveaux progrès enregistrés dans le domaine numérique. Il a pour objectifs de dresser un état des lieux du paysage numérique algérien et les menaces pesant sur les systèmes informatiques nationaux, de définir les axes majeurs pour l'élaboration d'une stratégie nationale de sécurité des systèmes informatiques, et de mettre en exergue l'importance de prévoir des mécanismes de protection des infrastructures vitales, et de consolider la résilience cybernétique, en sus de la coopération internationale et la géopolitique cybernétique, le partenariat entre les secteurs public et privé et le renforcement des capacités en la matière".

Ce séminaire a abordé également les différents aspects de cette thématique, qui constitue "une responsabilité collective, et ce, pour dégager des recommandations et des propositions, permettant de contrer les différents risques et menaces présents dans le cyberespace, à travers la mise à contribution de tous les acteurs concernés", conclut le communiqué.