Maroc: Ouverture à Kénitra du 4ème Festival international des fruits rouges

Kénitra — La 4ème édition du Festival international des fruits rouges s'est ouverte, mercredi à Kénitra, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

La cérémonie d'ouverture de ce festival, organisé jusqu'au 11 juin sous le thème "Génération Green : la filière des fruits rouges, un modèle d'intégration de l'élément humain", a été marquée par la présence du gouverneur de la province de Kénitra, du président de directoire du Crédit Agricole du Maroc, du président du conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, du président de la Chambre d'Agriculture Régionale, des élus ainsi qu'une importante délégation de responsables du ministère.

Cet événement, initié dans le droit fil de la stratégie Génération Green 2020-2030, vise à contribuer au développement et à la modernisation de la filière des fruits rouges, à promouvoir les investissements, à échanger les expériences et les expertises, à développer des partenariats entre producteurs, investisseurs et exportateurs. Il offre en plus l'occasion de prendre connaissance des nouvelles technologies pour augmenter la productivité et la qualité.

Le festival constitue, ainsi, un espace de rencontre entre professionnels et opérateurs intéressés par la filière et une fenêtre pour promouvoir ce produit à haute valeur nutritionnelle, qui a connu un développement important au cours des dix dernières années. En effet, ces cultures prometteuses ont permis d'attirer des investissements étrangers grâce à la forte demande de nombreux marchés internationaux, dont 41 pays importateurs sur les cinq continents, en particulier l'Union Européenne, sachant que les exportations totales marocaines de fruits rouges (fraises, framboises, myrtilles) ont atteint plus de 218 000 Tonnes au cours de la campagne 2021-2022.

S'exprimant à cette occasion, le ministre a souligné que la filière fruits rouges a connu dans le cadre du Plan Maroc Vert, une structuration et un développement importants, grâce notamment, au partenariat entre l'Etat et les professionnels, indiquant que la superficie de la filière fruits rouges au niveau national est passée de 2.680 hectares en 2008 à 12.155 hectares en 2023, la production a connu une nette amélioration, passant de 107.000 tonnes à 272.000 tonnes, et le volume des exportations a atteint 180.000 tonnes en 2023.

Et d'ajouter que dans le cadre de la stratégie de Génération Green, un contrat-programme pour le développement de la filière a été signé entre le ministère de l'Agriculture et la Fédération interprofessionnelle marocaine des fruits rouges en marge de la 15ème édition du Salon international de l'agriculture de Meknès.

Ce contrat-programme prévoit une superficie supplémentaire d'environ 4 200 hectares, une amélioration de la production pour atteindre 360 000 tonnes et une diversification des marchés et encouragement des exportations, pour atteindre 230 000 tonnes à l'horizon 2030.

La Province de Kénitra est la plus grande zone de production de fruits rouges au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, avec une superficie d'environ 5 720 hectares (campagne 2022-2023), soit 43% de la superficie totale. S'agissant de la production totale de fruits rouges, elle est d'environ 149 000 tonnes par an, soit 54% de la production nationale.

La filière des fruits rouges joue un rôle social et économique important. En effet, le chiffre d'affaires des produits exportés au cours de la campagne agricole 2021-2022 a dépassé 6,6 milliards de dirhams. Le secteur permet la création de plus de 19 millions de journées de travail, dont 51% dans la région Rabat-Salé-Kénitra (campagne 2022-2023).

Le festival est organisé par l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb, Interproberries Maroc et la préfecture de la Province de Kénitra. Installé sur une superficie de 4.500 mètres carrés, il devrait accueillir plus de 120.000 visiteurs.

Il comprend cinq pôles différents, à savoir le pôle institutionnel et sponsors, le pôle produit de terroirs, le pôle machinisme agricole, le pôle agrofourniture, en plus d'un espace dédié au conseil agricole et une salle de conférences. Le festival accueillera environ 200 conférences sur divers sujets liés au thème de l'édition et aux nouveautés de la filière et comprend également des activités artistiques au profit des visiteurs.

Le choix de l'Espagne comme invité d'honneur pour cette édition reflète la qualité des relations ancestrales qui unissent les deux pays et le volume des investissements espagnols au Maroc dans cette filière. Le festival offre aux visiteurs l'occasion de découvrir la diversité de l'agriculture espagnole.