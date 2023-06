Ile Maurice: Procès - Les proches de Shaïna Hansye souhaitent une lourde peine

C'est ce lundi que le procès du présumé meurtrier de Shaïna Hansye, une franco-mauricienne, a débuté devant la cour d'assises des mineurs de Beauvais. Le corps calciné de cette adolescente enceinte avait été retrouvé dans un cabanon en 2019. Depuis, sa famille poursuit sa quête de justice pour cette jeune fille partie trop tôt.

Lundi, la famille a organisé un rassemblement avant l'ouverture du procès. Alors que des notes de musique s'élevaient, les participants ne pouvaient retenir leurs larmes. Plusieurs personnes avaient également apporté des banderoles à l'effigie de l'adolescente. Parmi les personnes présentes, il y avait des militantes féministes et des membres d'associations engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Beaucoup souhaitent sensibiliser la population aux violences subies par les jeunes filles, qu'elles soient d'ordre sexuel ou non.

Puis vient le moment où Yasin Hansye, le frère de la victime, entre dans la salle d'audience. Selon les médias français, le présumé meurtrier se présente avec «un visage mince et juvénile, les cheveux coiffés en chignon. Il s'installe dans le box des accusés face au frère de la victime avant de décliner son identité», rapporte Le Parisien.

Ce procès se déroule à huis clos car le présumé meurtrier était mineur au moment des faits, et face à la pression médiatique, l'avocat général et la défense n'ont pas demandé la levée de la publicité restreinte. Ce que l'on sait, c'est que ce procès durera toute la semaine.

Pour rappel, l'assassinat de Shaïna Hansye remonte au 25 octobre 2019. L'adolescente, âgée de 15 ans et enceinte, était allée rejoindre son copain dans un cabanon afin de discuter de la suite à donner à sa grossesse. Cependant, son corps a été retrouvé poignardé et calciné.

Yasin Hansye n'a pas cessé de se battre depuis cette tragédie. À travers des témoignages toujours aussi poignants, il continue de parler de sa soeur et de ce qu'elle a enduré au cours des dernières années de sa vie, sur différentes plateformes françaises. Il souhaite que justice soit rendue à sa petite soeur et n'hésite pas à se livrer en évoquant la première agression physique que Shaïna Hansye a subie alors qu'elle n'avait que 13 ans. C'était l'oeuvre de son petit ami de l'époque. «Elle a été violée. Elle avait des bleus sur les bras et elle était méconnaissable», confie son frère sur la chaîne de télévision TF1, dans l'émission Sept à Huit. Il explique que suite à cette agression, sa soeur faisait des cauchemars malgré ses dépôts de plainte contre ses agresseurs.

Le 1e juin, le tribunal d'Amiens a rendu sa décision, après un réquisitoire en avril dernier dans cette affaire. Le parquet avait demandé des peines plus lourdes à l'encontre des quatre garçons, dont son ex-petit ami. Ce dernier, condamné en 2022 à 12 mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans, écope de deux ans de prison avec sursis et d'une mise à l'épreuve. Il est également inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Deux autres garçons, mineurs au moment des faits, ont écopé d'un an de prison avec sursis probatoire pendant trois ans. L'un d'entre eux a également été condamné pour violences. Quant au quatrième garçon, relaxé en première instance, il a été condamné à six mois de prison avec sursis. Ces détails ont été rapportés par le journal Le Point.

Aujourd'hui, en attendant le jugement dans l'affaire du meurtre, la famille ne souhaite qu'une chose : «Une peine très lourde à la hauteur des faits qui ont été commis. La justice en France doit savoir répondre à de tels actes, et cela commence par rendre justice», a déclaré Yasin Hansye lors de l'émission Sept à Huit. Actuellement âgé de 20 ans, le présumé meurtrier, qui nie les faits qui lui sont reprochés, risque une peine de 20 ans de prison, voire la réclusion à perpétuité si la cour d'assises l'exclut de l'excuse de minorité.