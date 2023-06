Ile Maurice: «Maëlie et le petit cyclone» - Un conte 100 % mauricien

La lecture affine l'esprit et calme l'âme. À Maurice, il y a des tas d'histoires, de contes et de nouvelles d'auteurs mauriciens pour petits et grands.

Récemment, un conte a été primé sur la plateforme Cadbury, marque de chocolat très connue, et c'est «Maëlie et le petit cyclone», écrit par la Mauricienne Sandrine Beauharnais. De quoi parle l'histoire, où pourrais-tu te procurer ce livre ? On te dit tout avec Sandrine Beauharnais.

Parlez-nous de vous.

Je suis Sandrine Beauharnais. Je suis l'heureuse maman de trois enfants, Noah, Théo et Maëlie. Je suis enseignante au collège Bon et Perpétuel Secours Fatima.

D'où vous est venue l'idée de ce conte ?

La compagnie Cadbury voulait avoir des nouvelles (short stories) à publier sur son site. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai voulu écrire une histoire pour enfants afin de revivre mon enfance. Et cela a donné Maëlie et le petit cyclone.

De quoi parle votre nouvelle ?

C'est l'histoire d'un petit cyclone qui est à la recherche de sa maman. C'est un phénomène local et une histoire qui parle à tout le monde. L'amour maternel et le lien parental sont mis en avant et rappellent aussi les bonnes valeurs.

Pourquoi est-il important pour un enfant de lire ?

La lecture ouvre les portes vers d'autres mondes où l'impossible devient possible, où l'enfant peut rêver et s'évader. C'est important d'encourager un enfant à lire. C'est aussi très important de l'encourager à se développer autrement et positivement.

Comptez-vous écrire d'autres nouvelles ?

C'est possible. À la base, je n'écrivais pas de contes et d'histoires pour enfants. Or, j'écris depuis que je suis au collège. J'ai toujours aimé lire et écrire. En fait, je suis slameuse. J'écris des poèmes et des nouvelles pour adultes mais cette première expérience m'a beaucoup plu.

Où peut-on se procurer votre nouvelle ?

Elle peut être lue en ligne sur le site de Cadbury Africa.

Les bienfaits de la lecture

Développe les émotions

En lisant ou en écoutant des histoires, les enfants comprennent mieux leurs émotions, leurs sentiments et ils arrivent à mieux les exprimer. En outre, la lecture favorise le développement de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle. De sorte que les enfants comprennent mieux les autres, elle leur permet de changer leur perception et de s'ouvrir au monde qui les entoure.

Cultive et enrichit les connaissances

Les livres sont une source inépuisable de savoir ! En lisant, votre enfant acquiert, sans s'en rendre compte, de nouvelles connaissances, il apprend de nouveaux mots, développe de nouvelles pistes de réflexion. La lecture est un monde infini où chaque livre permet de découvrir un nouvel univers, d'enrichir son vocabulaire et d'apprendre à structurer sa pensée. Que ce soit des romans, des livres d'histoire et de géographie, de science-fiction, des bandes dessinées... Les enfants peuvent piocher parmi une multitude d'ouvrages pour enrichir leur culture personnelle.

Combattre le stress

La lecture offre un moment de calme. Elle permet de se concentrer, de se recentrer et de diminuer le stress et l'anxiété. Des chercheurs ont notamment prouvé qu'il n'est pas forcément nécessaire de lire très longtemps pour que la tension musculaire se relâche. Au bout d'une dizaine de minutes, le rythme cardiaque diminue et l'apaisement se fait sentir. Chez les enfants, la lecture permettrait de réduire le niveau de stress de 70 %.

Favorise l'endormissement

La lecture est un moyen efficace pour trouver le sommeil. Contrairement aux appareils numériques, smartphones et autres tablettes, qui ralentissent la production de mélatonine (l'hormone du sommeil), la lecture favorise l'endormissement. En habituant votre enfant à lire quelques pages dans son lit à l'heure du coucher, celui-ci parviendra plus facilement à tomber dans les bras de Morphée. Résultat, il sera en meilleure forme et plus reposé grâce à une horloge biologique parfaitement réglée.

Fais travailler le cerveau

Si la lecture est autant recommandée pour les enfants, c'est surtout parce qu'entre zéro et 18 ans, le cerveau est en construction ! C'est pendant cette période cruciale que les neurones se développent et que l'on apprend à penser de manière complexe. Lire permet donc de stimuler le cerveau, de favoriser la création de nouveaux liens entre les neurones et d'augmenter les capacités de rétention d'information.

Sans oublier que la lecture est un moyen à la portée de tous pour entretenir sa mémoire ! À l'image d'un sport cérébral, elle demande un certain effort aux enfants : il faut retenir l'intrigue de l'histoire, les personnages, leurs caractères, leurs intentions... Autant d'éléments qui font travailler le cerveau sans s'en rendre compte.

Permet de trouver le réconfort

La lecture du soir peut être un moment synonyme d'apaisement et de détente. Mais le choix du livre peut avoir son importance quand votre enfant vit une situation difficile. À travers l'histoire d'un personnage et les émotions exprimées, l'enfant peut comprendre qu'il n'est pas seul dans sa situation et qu'il est possible de surmonter ses peurs ou ses angoisses.