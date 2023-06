Algérie: CRASC d'Oran/Fondation allemande Adenauer - Vers le renforcement de la coopération scientifique

ORAN — Le Directeur général du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d'Oran (CRASC), Manaâ Amar, a affirmé mercredi à Oran que la coopération sera renforcée bientôt dans le domaine scientifique entre le CRASC et la fondation allemande Konrad Adenauer pour la coopération.

Lors de la séance de clôture du séminaire international sur la production de connaissances des institutions religieuses en Afrique du Nord, M. Manaâ a indiqué que cette rencontre de deux jours était le fruit d'une coopération entre le CRASC, le laboratoire Religion et Société de l'Université d'Alger 2 et le bureau de la Fondation Konrad Adenauer pour la coopération en Algérie, coopération qui sera, a-t-il ajouté, prochainement "renforcée par de nouveaux projets de recherche".

Le même responsable a souligné que le CRASC a établi plusieurs partenariats aux niveaux national et international pour développer la recherche dans les domaines culturels et sociaux, ce qui a permis de construire des ponts de coopération, de coordination et de fédérer les efforts des chercheurs.

Pour sa part, Dr Saïd Boumaïza, recteur de l'université d'Alger 2, a salué la coopération entre institutions universitaires, surtout entre l'université d'Alger 2 à travers le Laboratoire Religion et Société et le CRASC, qui a donné lieu à l'achèvement du projet de recherche sur la production de connaissances des institutions religieuses en Afrique du Nord, avec la contribution de chercheurs des deux établissements.

Pour sa part, Nora Beldjoudi, chargée de projet au bureau algérien de la Fondation allemande « Konrad Adenauer » pour la coopération, a affirmé l'ouverture de cette institution allemande à toutes formes de coopération et de coordination avec les institutions de recherche et universitaires algériennes.

A noter que le séminaire international sur la production de connaissances des institutions religieuses en Afrique du Nord a vu un certain nombre d'interventions de professeurs et chercheurs d'Algérie, de Tunisie, de Libye, des Emirats arabes unis, du Liban, du Soudan, d'Egypte et d'Allemagne.

Les participants ont souligné le rôle des institutions religieuses dans la transmission des sciences et des connaissances, à travers les âges et d'une génération à l'autre, en analysant les expériences des institutions religieuses dans leurs pays.