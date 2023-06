Afrique du Nord: Union arabe de la culture sportive - L'Algérie élue Capitale de la culture sportive arabe de 2023

LE CAIRE — L'Association arabe de la culture sportive (ASCA) a annoncé la distinction de l'Algérie comme Capitale de la culture sportive arabe pour l'année 2023, eu égard à son rôle prépondérant dans la relance des jeux sportifs arabes après une absence de 12 ans et son accueil, juillet prochain, de la 15e édition des Jeux arabes.

Présidé par le président de la l'ASCA, le journaliste Ashraf Mahmoud, le Conseil d'administration du Prix de Capitale de la culture sportive arabe a expliqué la distinction de ce titre à l'Algérie par l'organisation, d'abord, du Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux de football (CHAN), puis le Championnat d'Afrique de Football des moins de 17 ans (U17), ainsi que le grand succès qu'ont connu les Jeux méditerranéens (JM 2022).

A noter que le Prix de Capitale de la culture sportive arabe a été lancé l'année dernière sous le patronage du SG de la Ligue des Etats arabes, M. Ahmed Aboul Gheit, lors du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports, et a été plébiscité lors de l'Union des comités nationaux olympiques arabes (UANOC) et de la Fédération des sports arabes.

La notion de Capitale de la culture sportive arabe se veut une fusion entre le sport et la culture. Elle est, en fait, érigée en Prix accordé à une ville arabe dans le but de diffuser les principes de la culture du fair-play, déployer ses nobles valeurs dans le monde arabe, l'encourager à accueillir des événements sportifs et à organiser, parallèlement, des activités culturelles et patrimoniales.

L'on cherche également, à travers ce Prix, à contribuer au processus de développement durable, à former les jeunes en les initiant à la participation sociétale, et en leur ouvrant le champ à la créativité.

Parmi les critères fixés par le Conseil d'administration figurent la capacité de la ville à sous-tendre culture et sport durant l'événement, la richesse de son patrimoine culturel ainsi que sa capacité à absorber la diversité culturelle, et à fournir des services culturels et sportifs à toutes les franges de la société

Plusieurs activités culturelles et sportives seront au menu de ce rendez-vous, en marge de la 15e édition des Jeux sportifs arabes.