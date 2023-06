Algérie: Journée nationale de l'artiste - Wafia Belarbi, une icône de la scène théâtrale

ORAN — La défunte moudjahida et artiste Wafia Belarbi figure parmi ceux et celles qui ont illuminé la scène culturelle durant la Guerre de libération nationale, voire même après l'indépendance.

Membre de la glorieuse troupe artistique du FLN, elle a contribué, après le recouvrement de la souveraineté nationale, au développement du mouvement théâtral national en s'associant aux grands noms du 4ème art.

De son vrai nom Hadj Blaha Wafia (1933-1998), l'artiste est issue d'une famille pauvre établie au village de Kristel (Est d'Oran). Dès son jeune âge, elle se voit confrontée au système discriminatoire et injuste de l'administration coloniale. Elle a été empêchée de poursuivre sa scolarité, mettant fin à ses ambitions d'approfondir ses connaissances et son savoir, comme le rappelle à l'APS son fils aîné, Azzedine Hamami.

Cette situation vécue aussi par des millions d'Algériens n'a fait que renforcer sa prise de conscience, son amour pour la patrie et sa détermination à s'impliquer dans le mouvement révolutionnaire, déclenché un 1er novembre 1954.

Dès son jeune âge, l'artiste a fait preuve de prédispositions pour le chant et le théâtre. C'est tout naturellement qu'elle avait répondu à l'appel du Commandement de la Révolution, lancé en direction des hommes de culture algériens pour créer une troupe artistique. La troupe artistique devait sillonner les principales capitales du monde pour faire connaître la légitimité de la cause nationale. C'était en 1958, souligne l'universitaire et historien Mohamed Belhadj.

Cette troupe du FLN comptait en son sein de grands artistes qui ont illuminé la scène culturelle de l'époque, à l'image de Mustapha Kateb, Ahmed Wahby, Sid Ali Kouiret, Taha El-Amiri, Yahia Benmabrouk, Mohamed Boudia, Farid Ali et bien d'autres qui ont raconté et chanté l'Algérie, sa Révolution armée, ses aspirations à recouvrir son indépendance et les sacrifices de son peuple.

Des travaux mémorables comme les pièces "Nahw Nour" (vers la lumière), "El Khalidoune" et "les enfants de la Casbah", ont été présentés en Chine, dans l'ex-URSS, en Tunisie et dans l'ex Yougoslavie et autres pays frères et amis qui ont soutenu la glorieuse Révolution, ajoute l'historien Belhadj.

Après l'indépendance, Wafia Belarbi poursuivra sa carrière en côtoyant les personnalités les plus marquantes de l'art scénique nationale jusqu'à son décès à l'âge de 65 ans, un 8 septembre 1998, après une riche et fructueuse carrière de près de cinq décennies.

Sur l'apport de cette comédienne au mouvement théâtral national, des artistes et des spécialistes ont mis en exergue la riche carrière de Wafia Belarbi qui a rejoint le théâtre national en 1963.

Sous la direction du défunt dramaturge Ould Abderrahmane Kaki, qui a rallié le théâtre d'Oran, relevant à cette époque du TNA, Wafia a campé plusieurs rôles dans tous les travaux de ce grand metteur en scène comme "El Guerrab Oua Salihine" et "Diwane El Garagouz". D'autres oeuvres marquantes jalonneront également sa carrière professionnelle. Elle a été ainsi distribuée dans les pièces "Lamkhakh", "Hout Yakoul Hout", "Lahseb tlef", "Lâalegue", "El Khobza", "El Mentoudj", "El Meïda", "Li kla ikheless", "Bir Mesmoum" et d'autres, comme le signale l'auteur et critique de théâtre Bouziane Benachour.

Wafia a partagé la scène oranaise avec des artistes de la trempe de Mohamed Adar, Boualem Hadjouti et Abdelkader Alloula, indique-t-il.

"Cette artiste, avec son talent d'interprétation exceptionnel et raffiné, fait partie de la génération qui a marqué à jamais le 4ème art national", ajoute le spécialiste de la critique théâtrale.

Pour sa part, le comédien et metteur en scène Mohamed Adar, qui a partagé la scène avec elle dans la pièce "El Khobza", dira que la défunte travaillait sérieusement et avec application ses rôles. "Elle était très à l'aise dans ses rôles, s'adaptant à toutes les situations sans sortir du texte initial. Elle parvenait à transmettre le message du metteur en scène et à donner âme et vie à ses personnages", témoigne Adar.

Wafia a pris part à la plupart des productions du TRO, aux côtés de sa défunte collègue, Yamina Ghassoul, selon le dramaturge Saïd Bouabdallah. Ce dernier souligne que Wafia enchaînait constamment les pièces dans lesquelles elle était distribuée. "Tout en étant distribuée dans une pièce, elle n'hésitait pas à se lancer en même temps dans les répétitions d'une autre création. C'est une véritable école artistique et un modèle pour une génération de dramaturges. Wafia était généreuse dans sa vie artistique et dans sa vie quotidienne. Les portes de sa demeure étaient constamment ouvertes à ses confrères", ajoute Saïd Bouabdallah.

L'ex-directeur du TRO, Azri Ghaouti, rappelle que Wafia, en plus de sa carrière théâtrale, a fait plusieurs apparitions dans plusieurs films cinématographiques tels "L'inspecteur Tahar marque un but" et "Le soleil".

Wafia Belarbi est restée fidèle à la scène. Elle demeure un jalon dans l'histoire du théâtre national. L'historien Belhadj considère que le parcours de cette artiste mérite de faire l'objet de travaux de recherche universitaire pour mettre en lumière son apport et sa personnalité généreuse. Il insiste sur la nécessité de "revisiter" les pièces produites par la troupe artistique du FLN par les jeunes troupes théâtrales et donner le nom de cette artiste à un des édifices culturels d'Oran.