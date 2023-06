Afrique Australe: Le Vice-Président de la République reçoit une délégation du Centre des Sciences de la SADC

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a abordé ce mercredi le fonctionnement du Centre scientifique de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC) avec une délégation de l'organisation, conduite par la ministre Maria do Rosário Bragança Sambo.

S'adressant à la presse, la présidente du Conseil des ministres du Centre scientifique d'Afrique australe pour le changement climatique et la gestion adaptative des sols (SASSCAL), Maria do Rosário Bragança Sambo, a souligné le soutien financier à l'institution par le gouvernement allemand et l'Union européenne.

Maria do Rosário Bragança Sambo a également signalé la tenue, en Angola, de l'atelier régional d'Afrique australe dans le cadre du Programme mondial de surveillance de l'environnement et de la sécurité (GMES), qui comprendra la participation de 32 jeunes, dont 12 Angolais.

L'événement est une initiative du SASSCAL et du Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR), dans le but d'amener les dirigeants africains et d'autres parties prenantes à prendre des décisions politiques sur les zones humides, l'environnement et la gestion des ressources en eau du continent.

Pour cette raison, elle a jugé "importante l'intégration de l'Angola dans les initiatives multilatérales, dans le cadre de la formation humaine et capacité infrastructurelle liée à la science et à la technologie".