Afrique Centrale: Le Président Abdel Fattah encourage les investissements égyptiens en Angola

Luanda — Le Président égyptien, Abdel Fattah El-Sisi, s'est engagé ce mercredi à soutenir la classe d'affaires de son pays à investir sur le marché angolais, à travers le Comité conjoint Angola-Egypte.

S'adressant à la presse sur les résultats de la réunion privée tenue aujourd'hui, à Luanda, avec son homologue angolais João Lourenço, le Chef de l'État égyptien a déclaré qu'il espérait que le pari se traduise par une augmentation du volume des affaires entre les deux pays.

Le Président égyptien a exprimé, à cette occasion, sa volonté de renforcer la coopération avec l'Angola, en vue du développement politique et socio-économique des deux États.

Accompagné de son homologue angolais, Abdel Fattah Al-Sissi a déploré le fait que le volume des échanges entre l'Angola et l'Egypte ne reflète pas l'excellent niveau des relations amicales existantes.

D'autre part, il a évoqué les conflits au Soudan, en Libye, en République démocratique du Congo, en Somalie et dans la région du Sahel, ayant défendu une solution durable.

« Nous exprimons ensemble notre souci d'oeuvrer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans ces pays de notre continent », a déclaré l'homme d'État égyptiens, soulignant l'urgente nécessité d'intensifier le dialogue entre les parties belligérantes.

Abdel Fattah Al-Sissi a assisté au Palais présidentiel, en compagnie du Président João Lourenço, à la signature de deux instruments juridiques sur la sécurité et l'ordre public, ainsi que sur l'assistance technique sur les eaux souterraines.

De Luanda, le dirigeant égyptien se rendra au Mozambique, dans le cadre d'une tournée qu'il effectue dans ces pays africains, qui le conduira également en Zambie.

Coopération Angola-Egypte

Le 26 mars 1987, l'Angola et l'Égypte ont officialisé la signature, à Luanda, de l'Accord général de coopération économique, scientifique et technique.

Selon les informations obtenues par l'ANGOP, les deux pays sont très intéressés à accroître la coopération dans des domaines tels que l'économie, le commerce et l'industrie, l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation technique et professionnelle, l'énergie et l'eau, la banque et la finance, l'agriculture et la pêche.

L'Angola et l'Égypte sont également engagés dans la préparation de la première session de la Commission bilatérale, qui devrait évaluer la coopération et établir le processus de mise en oeuvre des instruments juridiques en vigueur.

La réunion de la Commission bilatérale permettra d'identifier de nouveaux domaines de coopération, en tenant compte du potentiel de l'Angola et de l'Égypte.

Les entreprises égyptiennes ont été parmi les premières à apporter un "soutien important" au programme de l'exécutif angolais pour lutter contre le Covid-19, ayant fourni divers équipements de biosécurité, des consommables médicaux et deux cents millions de kwanzas.

L'Égypte est située dans la région nord du continent africain, pays limitrophe du Soudan au sud, de la Libye à l'ouest, de la mer Méditerranée au nord et de la mer Rouge à l'est.

Le canal de Suez, construit en 1869, relie la mer Méditerranée à la mer Rouge par une voie navigable au niveau de la mer. L'Egypte a une population de 109 millions d'habitants et une extension territoriale de 1.001.450 kilomètres carrés.