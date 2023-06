Afrique: Le tabagisme coûte cher - Des enquêtes menées dans huit pays africains montrent qui a besoin d'aide

analyse

Le tabagisme représente un lourd fardeau sanitaire et économique dans le monde entier. La recherche estime qu'en 2019, environ 8 millions de décès étaient imputables au tabagisme. Le tabac réduit également les années de vie en bonne santé : environ 200 millions d'années de vie corrigées de l'incapacité en 2019.

Ce fardeau sanitaire s'accompagne de coûts économiques élevés, directement liés aux traitements médicaux des maladies liées au tabac et indirectement aux pertes de productivité. Au niveau mondial, le coût économique total du tabagisme s'élevait à environ 1,8 % du PIB annuel mondial en 2012. Les études mondiales sont rares car elles nécessitent beaucoup de données.

Bien que la consommation globale de tabac ait diminué dans la plupart des pays à revenu élevé depuis les années 1970, elle est restée stable ou a augmenté dans la plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire. Aujourd'hui, plus de 80 % des fumeurs dans le monde vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, ce qui entraîne une répartition inégale de la charge de morbidité.

Cette répartition inégale de la charge de morbidité liée au tabac existe également à l'intérieur des pays. Dans la plupart des pays, le tabagisme est inégalement répandu parmi les pauvres - ceux-là mêmes qui peuvent le moins se permettre de financer les soins de santé et les coûts financiers qui y sont associés.

Le tabagisme n'est pas seulement une question de fumeurs, mais aussi de personnes qui arrêtent de fumer. Dans les pays à revenu élevé, ce sont surtout les fumeurs les plus riches qui tentent d'arrêter de fumer - et qui y parviennent. En revanche, les recherches sur l'arrêt du tabac dans les pays à faible revenu sont rares.

Une étude que j'ai coécrite avec le Dr Laura Rossouw s'est attachée à combler certaines lacunes. Nous avons décidé de mesurer les inégalités en matière de sevrage tabagique dans huit pays d'Afrique subsaharienne. En utilisant les plus récentes Global Adult Tobacco Surveys au Botswana, au Cameroun, en Éthiopie, au Kenya, au Nigeria, au Sénégal, en Tanzanie et en Ouganda, nous avons constaté que les personnes les plus susceptibles d'essayer d'arrêter de fumer et d'y parvenir étaient les plus riches et les plus éduquées. Les inégalités dans la capacité à arrêter de fumer étaient associées au statut socio-économique, à la résidence urbaine ou rurale, et au fait de ne pas savoir ou de ne pas croire que la consommation de tabac entraîne des maladies graves.

Nous suggérons que les gouvernements de ces pays puissent agir davantage pour soutenir les fumeurs défavorisés sur le plan socio-économique dans leurs efforts pour arrêter de fumer. Leurs stratégies devraient s'aligner sur les lignes directrices énoncées dans la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac.

L'octroi d'une aide médicale subventionnée aux fumeurs qui tentent d'arrêter de fumer pourrait rendre ces services plus accessibles aux pauvres. Cela permettrait d'alléger le fardeau sanitaire et financier disproportionné des maladies liées au tabac dont ils souffrent.

Qui consomme du tabac ?

Notre analyse s'est appuyée sur des enquêtes nationales représentatives des individus âgés de 15 ans et plus dans chacun des huit pays inclus dans notre échantillon. L'enquête mondiale sur le tabac chez les adultes recueille des informations sur les personnes qui consomment du tabac et sous quelle forme, ainsi que des variables démographiques et socio-économiques. Il s'agit d'une enquête standard qui permet de comparer les pays.

Nous avons choisi les huit pays subsahariens en fonction de la disponibilité des données. L'enquête la plus ancienne a été menée en 2012 au Nigeria et la plus récente en 2018 en Tanzanie. Chaque enquête a permis d'enregistrer des informations sur des milliers de personnes, qu'elles soient ou non consommatrices de tabac. Elle a également montré qui avait tenté d'arrêter de fumer.

Dans tous les pays, les consommateurs de tabac étaient plus susceptibles d'appartenir au groupe aux revenus les plus faibles. En Ouganda, en Tanzanie, au Kenya et au Botswana, plus de 40 % des fumeurs actuels et passés gagnaient moins du cinquième des revenus les plus bas. Au Cameroun, en Éthiopie, au Kenya, au Sénégal et en Ouganda, plus de 50 % des fumeurs actuels et passés n'avaient pas suivi d'enseignement formel.

Les fumeurs qui avaient essayé d'arrêter au cours de l'année écoulée représentaient jusqu'à 53 % des fumeurs actuels (au Botswana) et au moins 29 % (au Cameroun).

Notre analyse a montré que les différences de niveau de richesse contribuaient aux inégalités entre les anciens et les actuels consommateurs de tabac. L'éducation creuse l'écart lié à la richesse. Le fait de vivre dans une zone urbaine (par opposition à une zone rurale) a également contribué à creuser l'écart dans certains pays, mais pas en Éthiopie, au Sénégal et en Ouganda. Les connaissances en matière de santé liées au tabac ont également joué un rôle dans la création d'inégalités entre les fumeurs les plus riches et les plus pauvres. Le fait d'être mal informé sur les conséquences du tabac sur la santé concernait surtout les personnes ayant un faible niveau d'éducation.

Nos résultats ont montré que les tentatives d'arrêt du tabac - et les tentatives réussies - étaient concentrées chez les personnes plus riches et celles ayant un niveau d'éducation plus élevé.

Qu'est-ce qui aide les fumeurs à arrêter ?

Les lignes directrices de l'OMS, ratifiées par 182 pays, indiquent les politiques les plus efficaces pour réduire le tabagisme. LeRapport sur l'épidémie mondiale de tabagisme traite de tous les pays qui appliquent ces politiques.

Parmi les politiques clés figurent la mise en garde contre les dangers du tabagisme, l'interdiction de la publicité, l'aide à l'arrêt du tabac et la taxation des produits du tabac.

Le dernier Rapport sur l'épidémie mondiale de tabagisme de l'OMS (2021) couvre les 195 pays du monde. Il montre que des progrès ont été accomplis dans la mise en oeuvre de politiques visant à réduire la demande de tabac.

Mais de toutes les mesures recommandées pour réduire la demande de tabac, ce sont les mesures suivantes qui ont le moins progressé

offrir aux consommateurs de tabac une aide pour arrêter de fumer

l'augmentation des taxes sur le tabac.

De nombreuses preuves montrent de manière concluante que la taxation du tabac est le moyen le plus efficace de réduire la consommation de tabac. Mais à l'heure actuelle, parmi toutes les politiques, les politiques de taxation du tabac fondées sur les meilleures pratiques sont celles qui protègent le moins de personnes dans le monde.

Quant à l'offre de services aux fumeurs qui tentent d'arrêter de fumer : 55 % des pays à faible revenu n'offrent aucun soutien. Aucun pays à faible revenu n'offre les services les plus performants.

Les conseils et les médicaments peuvent plus que doubler les chances d'un fumeur d'arrêter de fumer avec succès. Mais en payer le prix est un défi.

Il est possible d'utiliser la taxation du tabac non seulement pour réduire la demande de tabac, mais aussi pour générer des revenus pour les efforts visant à aider les consommateurs à arrêter de fumer.

Il faut agir

Les gouvernements ont la possibilité de récolter des bénéfices pour la santé de leurs citoyens et des bénéfices financiers pour leur pays en mettant en oeuvre des politiques de lutte antitabac fondées sur des données probantes.

La recherche montre qu'une population en bonne santé est plus productive et plus prospère.

Research Officer, Research Unit on the Economics of Excisable Products, University of Cape Town