Congo-Brazzaville: Gestion des catastrophes - Présentation du plan de travail de mise en oeuvre du projet de résilience

Le comité de pilotage du projet de renforcement de la résilience de la population et des institutions locales face aux risques de catastrophes au Congo s'est réuni, le 7 juin, à Brazzaville, pour faire le point sur l'état d'avancement global de mise en oeuvre du projet et présenter un plan de travail détaillé des derniers mois.

Le projet vise à renforcer les capacités de coordination du ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire dans la réponse aux risques de catastrophes et aux inondations.

Il est financé pour plus d'un million d'euros pendant vingt-et-un mois et concerne les départements de Brazzaville ( avec deux arrondissements : Djiri et Mfilou) et de la Cuvette ( avec les districts de Mossaka et de Loukoléla).

Le choix de ces localités s'explique par les crues régulières du fleuve Congo exposé aux aléas climatiques saisonnières, inondations et glissements de terrain, selon les organisateurs.

Cette deuxième réunion du comité de pilotage a pour objectif de présenter l'état d'avancement du projet du début jusqu'à maintenant. Elle consiste également à présenter un plan d'action détaillé des deux prochains mois, échanger sur les activités réalisées ainsi que mettre à jour le mécanisme de coordination et de suivi-évaluation du projet en vue de la phase 2, coordonnée par la Fédération internationale de la Croix-Rouge française.

La déléguée de l'engagement communautaire et redevabilité à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Mirabelle Enaka, a axé son mot de circonstance sur le financement pluriannuel Echo qui s'étendra dans les secteurs de la préparation et la réponse de gestion des épidémies, la communication des risques et l'engagement communautaire ainsi que la gestion des catastrophes.

« La fédération est toujours heureuse d'être au côté des sociétés nationales pour les accompagner dans la mobilisation des ressources techniques dans les différents domaines de compétence », a-t-elle déclaré.

Le deuxième vice-président de la Croix-Rouge congolaise, Gabriel Goma Mahinga, pour sa part, a indiqué que la rencontre permet d'envisager les actions à venir dans le cadre de la transition du projet.

« La Croix-Rouge congolaise et la Croix-Rouge française se trouvent dans un tournant décisif de leur coopération tant sur le plan stratégique à travers les discussions et négociations entre les deux sièges, que sur le plan opérationnel par les actions sur le terrain », a-t-il dit.