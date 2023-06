Afrique: Algé'Rire - Le Festival International du Rire Algérien est de retour

La grand-messe de l'humour algérien refait surface après sept ans d'absence avec une cinquième édition parrainée par la ministre de la Culture et des Arts, le Dr Soraya Mouloudji, du 12 au 15 juillet, au Palais de la culture « Moufdi Zakaria ».

L'année 2023 marque le grand retour d'Algé'Rire, le Festival international du rire organisé par l'agence Broshing Events. Il revient sur orbite avec l'ambition de « faire rayonner cet événement sur l'Afrique et sur la Méditerranée ». Pour ce faire, le duo organisateur, Tarik Ouhadj et Racim Mahboub, a choisi de l'ouvrir à un plus large éventail « d'humoristes du monde et de la diaspora » en plus de son ancrage africain.

Annoncée du 12 au 15 juillet, la rencontre dédiée à l'humour a pour thème « L'Algérie aux coeurs » et sera parrainée par la ministre de la Culture et des Arts, le Dr Soraya Mouloudji. La cinquième édition d'Algé'Rire, qui va se tenir au Palais de la culture « Moufdi Zakaria », a donc élargi son horizon afin d'affirmer sa dimension internationale.

La programmation, aussi riche que variée d'Algé'Rire 5, est remplie de belles promesses. « Chaque soirée du festival fera voyager le public », soulignent les organisateurs, précisant aussi que le programme concocté repose sur des animations originales. Il est dès lors « réparti sur différents galas » spécifiques à découvrir les quatre jours de l'événement.

Il y en aura assurément pour tous les goûts avec « le gala international, le gala algérien "Derja" et le gala africain ». Ce n'est pas tout car, « pour la première fois dans les pays du Maghreb », il est prévu exceptionnellement « un gala anglophone ».

Lancé en 2013, Algér'Rire a connu deux éditions successives en 2015 et 2016. Pour la toute dernière tenue l'an dernier, la crème du rire algérien avait fait le déplacement pour Paris. La ville lumière avait accueilli la quatrième édition organisée en une soirée unique, le 18 septembre 2022, au théâtre La République. La soirée débutée à 19h45 avait pour affiche Kamel Abdat, Farid Chamekh, Réda Seddiki, Flora Amara et Redouane.

Un événement maison qui tient la route

Il sied de souligner que les quatre éditions précédentes d'Algé'Rire ont aligné « pas moins de cent artistes sur vingt-deux soirées ». Le succès de l'événement est indéniable. Il s'est tenu face à « plus de 25 000 spectateurs à Alger, à Oran, à Tlemcen et Paris ». A ces nombreux spectateurs s'ajoutent « des centaines de milliers de téléspectateurs via Canal Algérie », sans oublier évidemment « plusieurs millions d'internautes atteints à travers diverses plateformes numériques ».

L'agence Broshing Events, initiée par les promoteurs de spectacles Tarik Ouhadj et Racim Mahboub, a, à son actif, des événements et services grands publics bien rôdés. Maison de production offrant des « services spécialisés dans le conseil en marketing et la communication », l'agence a réussi à se positionner dans les événements grand public avec notamment l'organisation de spectacles de divertissement et culturels de musique et de théâtre.

Dans le registre de l'humour, Broshing Events a choisi lui-même de prendre les rênes avec son propre festival, l'Algé'Rire, un événement maison qui tient la route.