Congo-Brazzaville: Environnement - L'opération « Bacongo sans déchets plastiques » lancée pour trois jours

L'administrateur-maire du deuxième arrondissement de Brazzaville, Simone Loubienga, a lancé, le 7 juin, l'opération « Bacongo sans déchets plastiques », en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Healthy environment.

C'est sous le slogan « Ensemble pour un environnement sain » que Simone Loubienga, entourée des chefs et secrétaires de quartier, des associations des marchés et des communautés religieuses ainsi que des autres habitants de Bacongo, va sillonner, pendant trois jours, l'arrondissement pour se débarrasser des déchets plastiques. En effet, l'opération se déroulera du 7 au 9 juin en rapport avec le thème de la Journée mondiale de l'environnement : « Combattre la pollution plastique ».

« L'environnement, c'est notre bien le plus précieux. Il y a l'article 41 de la Constitution qui stipule que "chaque citoyen a le droit de vivre dans un environnement sain, satisfaisant et durable". Il a également le droit de défendre cet environnement. A cela, s'ajoute le décret du 20 juillet 2011 qui interdit l'importation, la commercialisation et l'utilisation des déchets plastiques pour vivre dans un environnement sain.

Le 5 juin étant la Journée mondiale de l'environnement, nous nous sommes dit que nous devons appuyer l'action du gouvernement pour faire que Bacongo soit sans déchets plastiques », a expliqué l'administrateur-maire de Bacongo.

Pour cette journée inaugurale, les participants à l'opération de salubrité et de protection de l'environnement ont sillonné les avenues et rues du deuxième arrondissement de Brazzaville pour non seulement sensibiliser les concitoyens mais aussi montrer l'exemple en ramassant les sachets et sacs plastiques qu'ils ont trouvés sur leur chemin.

« J'apprécie beaucoup l'initiative de la mairie de Bacongo. Cela rendra nos quartiers encore plus propres et on pourra vivre dans un environnement sain. Je souhaite que cela se pérennise parce que notre santé en dépend. Je demande aux reticents de se joindre à nous», a lancé un participant.

Selon Simone Loubienga, les autorités locales et la population ont le devoir de pérenniser cette action pour lutter contre les déchets plastiques qui polluent l'environnement. « Pour cela, nous avons l'accompagnement de Healthy environment et les chefs de quartier pour que cette action soit pérenne. Les déchets collectés seront récupérés par Healthy environment qui va placer un point de pesage au sein de l'arrondissement 2, Bacongo », a-t-elle poursuivi.

En effet, Healthy environment est promotrice de la campagne "Zéro déchet plastique au Congo". Selon son directeur général, Yvon Kaba, sa particularité est qu'elle donne une seconde vie aux plastiques usés à travers leur transformation. Ceci grâce à son unité de transformation des déchets plastiques, lancée en 2018 en partenariat avec la mairie de Brazzaville.