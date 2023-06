Afrique de l'Ouest: L'UEMOA table sur une 'croissance robuste' de 6,3% en 2023

Dakar — La bonne tenue de l'activité économique dans l'ensemble des secteurs économique de l'UEMOA laisse augurer pour l'année 2023 une "croissance robuste" de 6,3 pour cent après 5,9 pour cent en 2022, a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, Jean Claude Kassi-Brou.

Au sein de l'Union, l'activité économique demeure soutenue avec un taux de croissance de 5,4 pour cent au premier trimestre 2023, a relevé M. Kassi-Brou, le président du Comité de politique monétaire (CPM).

S'adressant à la presse au sortir de cette réunion organisée en visioconférence depuis le siège de la BCEAO à Dakar, il a signalé que l'inflation a continué à décélérer à la faveur notamment de la hausse de la production de céréales et de la baisse des prix des produits énergétiques et alimentaires importés. "Cette orientation a été portée par les actions des Etats pour lutter contre le coût de la vie et celle de la Banque centrale", a-t-il relevé.

Le taux d'inflation s'est située à 5,8 pour cent sur les trois premiers mois de 2023 après 7,8 pour cent au trimestre précédent.

Au niveau du financement de l'économie, les crédits octroyés par le système bancaire se sont situés dans une bonne dynamique, s'est félicité le gouverneur de la BCEAO.

"Après une année 2022 très difficile au plan mondial, l'activité économique au premier trimestre de 2023 a été plus robuste que prévu, du fait notamment de l'abandon de la politique zéro Covid par la Chine", a-t-il expliqué.

Sur la base des dernières prévisions du FMI, Jean Claude Kassi-Brou a déclaré que la croissance mondiale devrait ressortir à 2,8 pour cent.

Dans un contexte marqué par une orientation de la baisse de l'inflation, plusieurs banques centrales ont poursuivi le resserrement de leur politique monétaire pour confirmer cette dynamique, selon le gouverneur.

Au cours de la session à huis clos, le Comité de politique monétaire a examiné le rapport sur la politique monétaire dans l'UEMOA.

Ce rapport élaboré par les services de la BCEAO donne la synthèse de l'évolution récente de l'environnement international et interne ainsi que les perspectives à court et moyen termes et formule des propositions de mesures de politique monétaire.