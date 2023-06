Madagascar: Gouvernance maritime - Amélioration d'une coordination régionale pour lutter contre la pêche INN

Madagascar a accueilli le symposium régional sur la pêche Illégale, Non déclarée et Non réglementée (INN), qui s'est tenu trois jours durant à l'hôtel Ibis à Ankorondrano.

Cet événement a vu la participation des différents pays de l'Océan Indien tels que Comores, Maurice et Seychelles, de l'Institut Halieutiques et des Sciences Marines au sein de l'université de Toliara, de la société civile, du secteur privé et bien d'autres experts internationaux. Il est organisé trois jours durant, par le ministère de la Pêche et de l'Economie Bleue, en partenariat avec l'ONG Blue Ventures et l'ambassade des États-Unis à Madagascar et aux Comores.

« L'objectif consiste à renforcer une coordination régionale afin de lutter contre la pêche INN dans l'ouest de l'Océan Indien occidental. En effet, il ne s'agit pas de l'affaire d'un seul pays. La collaboration des pays au niveau de la zone de l'Océan indien s'impose pour mettre en place une stratégie adéquate visant à améliorer la gouvernance maritime », a expliqué le ministre de tutelle, Mahatante Paubert, lors de la clôture de ce symposium régional hier à l'hôtel Ibis à Ankorondrano.

Besoin de financement

Il ajoute que Madagascar a déjà déployé de nombreux efforts pour lutter contre cette pêche INN dans le cadre de sa Zone Economique Exclusive. « Aucun navire pratiquant la pêche illégale n'y a été identifié ces derniers temps, dans le cadre d'une mission régionale. Nous disposons d'ailleurs d'un maximum de bateaux servant à renforcer le contrôle et la patrouille maritime au niveau de l'océan Indien. Elle compte actuellement 16 navires opérationnels. Madagascar a en même temps ratifié toutes les conventions internationales visant à lutter contre cette pêche INN. Et pour renforcer cette coordination régionale, un centre de coordination de la surveillance de pêche basé à Mozambique sera également fonctionnel prochainement. Mais nous avons besoin de financement pour réaliser ces recommandations issues de ce symposium », a-t-il enchaîné.

Parmi lesquelles, l'amélioration du suivi, du contrôle et de la surveillance de la pêche INN dans l'ouest de l'Océan Indien occidentale ainsi que l'amélioration de la collaboration et de la coordination régionale, ont été évoquées. La mise en oeuvre de l'Accord sur les mesures du ressort de l'état du port et l'application des nouvelles technologies et de la réglementation de la pêche INN, ne sont pas en reste, sans oublier l'amélioration de la transparence.

Priorité mondiale

Pour sa part, l'ambassadrice des Etats-Unis, SEMme Claire Pierangelo a soulevé que cette coopération régionale permettra de réduire les zones grises où se pratique la pêche INN tout en préservant les ressources marines de chaque pays. « Cette lutte contre la pêche INN est une priorité mondiale de notre gouvernement. En effet, cela permet aussi de lutter contre les crimes associés tels que les trafics d'êtres humains, de stupéfiants, de minerais et d'espèces sauvages. Nous continuons de soutenir Madagascar dans ses efforts », a-t-elle poursuivi. Par ailleurs, Blue Ventures s'engage à appuyer financièrement l'Etat dans cette lutte contre la pêche INN tout en soutenant les petits pêcheurs.