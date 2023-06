Congo-Kinshasa: L'ONU réaffirme son soutien au cantonnement des rebelles du M23

Sur le plan sécuritaire, les Nations unies s'engagent à soutenir les processus de cantonnement des combattants du M23 et le Programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS) des groupes armés dans l'Est de la RDC. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge du Département de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, l'a affirmé mercredi 7 juin à Kinshasa au cours de la conférence de presse qui a clôturé sa visite dans ce pays.

« Nous sommes engagés à soutenir ce processus de pré-cantonnement et de cantonnement avec nos efforts politiques et aussi avec nos soutiens en matière logistique. De même, nous sommes déterminés à soutenir, à faire un plaidoyer pour qu'avance de manière plus rapide le processus de désarmement dans le cadre du P-DDRCS.

Il y a un besoin de ressources, mais il y a besoin aussi d'agir vite là où les conditions peuvent être réunies pour que ce désarmement intervienne rapidement, et c'est le cas notamment en Ituri », a déclaré Jean-Pierre Lacroix.

Au cours de ses échanges avec les autorités congolaises, il dit avoir noter, comme priorités, un « soutien accru au renforcement des capacités de l'État congolais, notamment au renforcement des FARDC, au renforcement de la police ».