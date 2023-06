Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Juin2023

Coopération Mali-Banque Mondiale : le ministre Alousséni SANOU signe un accord de financement de 131,781 milliards de FCFA

Le ministre de l'Economie et des Finances, M. Alousséni SANOU et la Directrice des Opérations de la Banque Mondiale pour le Mali, Mme. Clara De Sousa ont procédé à la signature de deux accords de Financement de projets pour un montant total de 200.900.000 euros, soit environ 131 781 761 600 F CFA. C’était ce mercredi 07 juin 2023, en présence du ministre malien de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, M. Modibo KONE.

Le premier Accord de financement signé est relatif au Projet de Restauration des Terres dégradées pour un montant de 144.300.000 d'euros soit environ 94 654 595 100 de FCFA.

Ce projet a pour objectif d'accroître l'adoption de pratiques de restauration des terres dégradées intelligentes par rapport au climat et d'accroître l'accès aux opportunités de revenus.

Il couvrira 87 communes des régions de Kayes, de Koulikoro, de Ségou et de Mopti et les bénéficiaires directs sont estimés à entre 2 et 2,3millions de personnes, principalement les jeunes et les femmes.

Le second Accord signé concerne le financement du Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre doté d'un montant de 56 600 000 euros, soit environ 37 127 166 200 FCFA. (Source : abamako.com)

Sénégal : Tension sociale - Des responsables de l'opposition appellent au calme

Au Sénégal, c'est toujours l'accalmie après les violences qui ont éclaté la semaine dernière dans la foulée de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme. Ni le président Macky Sall, ni Ousmane Sonko ne se sont exprimés sur ces heurts. Dans l'opposition, des responsables appellent au calme et interpellent le chef de l'État. ... (source RFI)

Togo : Deuil - La doyenne des femmes du commerce Wax a tiré sa révérence

La doyenne du commerce de pagne Wax, Dédé Rose Gameli Creppy a tiré sa révérence, lundi 05 juin 2023 à l'aube, indique la presse togolaise.

Affectueusement appelée « Maman Creppy », la doyenne était âgée de 88 ans. Présidente de l'association des femmes revendeuses de Wax, elle faisait partie de la vingtaine de ces authentiques femmes qui se sont lancées dans le commerce des pagnes de marques, lorsque Vlisco African Company s'installait à Lomé en 1956.

Revendeuse à grande échelle, la prospérité de son commerce fait d'elle une femme respectée et emblématique du pays.

Dédé Rose Gameli Creppy est la dernière d'une génération de femme battante, qui ont participé à l'émancipation de la femme togolaise. (Source alome.om)

Diplomatie - Visite de travail de l'ambassadeur de l'Union Européenne et de l'ambassadrice d'Italie au Niger

Agadez (ANP) - L'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Niger, M. Salvador Pinto Da Franca et l'ambassadrice d'Italie au Niger, Mme Emilia Gatto ont eu une rencontre avec les autorités administratives d'Agadez.

Lors de cette réunion il a été question des programmes mis en œuvre dans la région à travers la coopération italienne. Le gouverneur d'Agadez, M. Magagi Maman Dada a dans une brève intervention remercié l'Union européenne et la coopération italienne pour les appuis multiformes à son pays en général et à la région d'Agadez en particulier à travers divers projets de développement.

Cependant, il promet la multiplication constante des initiatives locales en comptant sur leurs propres efforts et il pense que les partenaires viendront en accompagner leurs initiatives.

Au cours de la conférence de presse qui a été tenue à l'aéroport d'Agadez, l'ambassadeur Salvador Da Franca a déclaré que « nous sommes aujourd'hui à Agadez dans ce que l'on appelle équipe Europe (TeamEurope) avec l'ambassadrice d'Italie qui m'accompagne, parce que l'Union Uuropéenne est l'émanation de vos Etats membres et en même temps, notre coopération est souvent mise en œuvre par les états membres comme c'est le cas ici de l'Italie''.

Cette visite de travail a pour cible les programmes mis en œuvre dans la région à travers la coopération italienne notamment la construction de 360 logements sociaux au profit des personnes vulnérables de la ville d'Agadez qui est classée depuis 2013, site du Patrimoine Mondiale de l'Unesco dont la conservation et la restauration sont appuyées par l'Union Européenne.

Le site de ce projet visité va servir de reloger 360 familles. Au départ l'électrification n'était pas prévue mais aujourd'hui avec la Nigelec, cette cité sera raccordée et chaque famille aura accès à l'électricité''. (Source : aniamey.com)

Benin : Alimentation en eau potable - Bientôt 38 forages dans l'Alibori, le Borgou et le Mono

Le conseil des ministres de ce mercredi 07 juin a décidé de la réalisation de trente-huit (38) forages d'exploitation et trois (3) piézomètres dans des localités de l'Alibori, du Borgou et du Mono.

Pour la mise en œuvre de ce projet, le Conseil a autorisé la contractualisation avec une entreprise expérimentée et instruit le ministre de l'Energie, de l'Eau et des Mines de veiller à la réalisation des ouvrages dans les délais contractuels.

Guinée : Financement du développement - Le Cnt ratifie un prêt de 81 millions de dollars us...

Le Conseil National de la Transition a ratifié ce mercredi 7 juin 2023 un accord de financement portant sur le Projet d'Appui à la gouvernance locale (PAGL).

Cet accord de prêt additionnel signé le 25 janvier 2023, s'élève à 81 000 000 de dollars américains. Il vise à soutenir le processus de développement à la base, par le renforcement du capital humain, à travers des activités de formation des organisations et des acteurs locaux.

« Le présent accord de prêt additionnel, signé le 25 janvier 2023, s'élevant à 81 000 000 de dollars américains, s'appuie sur les réalisations du PAGL qui tient compte de l'intégration des fonds de développement local (FNDL, FODEL, FODECCON), sous la gestion et la supervision de l'ANAFIC.

Il vise à renforcer la capacité des institutions nationales et locales, à mobiliser et gérer les ressources de manière efficace, en mettant davantage l'accent sur la qualité des résultats.

D'où l'importance de cet accord. « Vous ne pouvez pas faire le développement à la base, si les collectivités ne sont pas renforcées pour pouvoir prendre en charge la gouvernance locale. Il a été signé dans le cadre de l'Ida qui est dans l'ordre de 520 millions de dollars. Et nous serons très bientôt devant vous pour solliciter la ratification d'autres accords de prêt. (Source : africaguinee.com)

Gabon - Elections législatives et présidentielles prévues le 2 septembre 2023

Les élections présidentielles gabonaises sont prévues pour se tenir le 2 septembre 2023. L'information est révélée par le confrère Jeune Afrique qui ajoute que la date de la campagne pour le scrutin présidentiel est aussi fixée à partir du samedi 19 août 2023 pour durer deux semaines.

Les élections législatives seront elle aussi au rendez-vous le 2 septembre 2023. Pour l'heure, ces dates restent à confirmer par le gouvernement gabonais, qui ne s'est pas encore prononcé au regard des préparatifs. (Source : alibreville.com)

Rca : commission de la CEMAC - Le président Touadera a reçu en audience les présidents entrant et sortant

Le Président de la République Son Excellence Professeur Faustin Archange TOUADERA a reçu successivement les Présidents sortant et entrant de la CEMAC .C'est le Pr Daniel Dona ONDO, Président sortant de la CEMAC qui a été le premier à venir présenter ses adieux au Chef de l'Etat centrafricain.

Le Pr Faustin Archange TOUA DERA a ensuite reçu le nouveau Président de la Commission CEMAC, l'équato guinéen, Baltasar ENGONGA. Le nouveau Président de la Commission CEMAC est venu présenter ses civilités au Président en exercice de la CEMAC, Son Excellence Pr Faustin Archange TOUADERA et lui faire le compte rendu de la passation de service avec son prédécesseur.

Face à la presse, M. ENGONGA a confirmé le retour des bureaux de la CEMAC à Bangui qui abrite le siège de cette organisation. ( Source : abangui.com)

Une sélection de Bamba Moussa

'' C'est plus de 64 milliards milliards FCFA que l'Etat ainvesti pour que le prix du pain ne flambe pas en raison de l'augmentation quele prix du blé a connu'', a dit M. Coulibaly qui est également le ministre dela Communication et de l'Economie numérique.