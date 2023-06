Sénégal: Le président Sall va s'adresser à la Nation à l'issue du dialogue national

Dakar — Le chef de l'Etat Macky Sall a informé mercredi qu'il s'adressera à la Nation après le dialogue national en vue d'en "partager les conclusions" et "donner les grandes orientations "sur la "consolidation de notre modèle démocratique et républicain", a appris l'APS de source officielle.

"Au terme du dialogue national, le président de la République a informé qu'il s'adressera à la nation pour partager les conclusions et donner les grandes orientations qui permettront la consolidation de notre modèle démocratique et républicain", indique le communiqué du conseil des ministres.

Macky Sall a indiqué que les propositions et recommandations définitives du travail des commissions du dialogue national doivent lui parvenir "avant le 25 juin 2023, en vue de la mise en oeuvre rapide des conclusions et décisions présidentielles issues du dialogue national qu'il souhaite inclusif, constructif et prospectif".

Le chef de l'Etat a renouvelé son engagement à accompagner le travail des commissions du dialogue national afin de trouver, avec les acteurs impliqués, les compromis nécessaires et les consensus attendus sur toutes les questions prioritaires et majeures abordées, explique le texte.

Devant le gouvernement, Macky Sall a fait part de ses "remerciements à tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, religieux et coutumiers, ainsi que les femmes et les jeunes qui ont répondu à son appel au dialogue".

Le dialogue national a été lancé le 31 mai dernier, à Dakar, par le chef de l'Etat en présence d'importantes personnalités politiques, religieuses et coutumières.

Macky Sall a lancé un appel au dialogue entre les leaders politiques du pays, dans un climat très tendu, marqué par de nombreuses arrestations dans les rangs de l'opposition.

En même temps qu'il a invité l'opposition au dialogue, le chef de l'Etat a nié l'existence de "détenus politiques" au Sénégal.

Plusieurs leaders politiques, dont le chef de l'opposition, Ousmane Sonko, ont rejeté son appel au dialogue du chef de l'Etat.

D'autres concertations similaires tenues entre 2016 et 2021 n'ont pas abouti à des acquis démocratiques pour le pays, selon M. Sonko.

L'ex-parti au pouvoir, le PDS d'Abdoulaye Wade, et la coalition Taxawu Senegaal, dirigée par Khalifa Sall, un ancien maire de Dakar, ont accepté de participer à la concertation.

Macky Sall a évoqué la possibilité d'une amnistie des faits pour lesquels certains leaders politiques ont été condamnés à des peines de prison les privant de leurs droits, ceux de voter et de se faire élire notamment.

C'est à ce titre que le PDS et Taxawu Senegaal ont accepté de prendre part au dialogue national, Karim Wade et Khalifa Sall, leurs leaders, ayant été condamnés en 2015 et 2018 à des peines de prison les privant de leurs droits politiques.

Le président de la République a déclaré avoir chargé l'ex-président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, de le représenter au dialogue national et de le diriger si les participants le désirent.

"J'ai désigné mon haut représentant, monsieur Moustapha Niasse, ancien président de l'Assemblée nationale, pour me représenter au dialogue et en assurer la conduite si vous en convenez", a-t-il dit aux participants.

Il a appelé les participants au dialogue national à faire en sorte qu'il aboutisse à la "consolidation de nos acquis démocratiques" et à discuter de toutes les questions, y compris celle de sa troisième candidature.

Le professeur Babacar Kanté, agrégé de droit public et de science politique, a été nommé président de la commission politique du dialogue national, selon un communiqué de Moustapha Niasse, haut représentant du président de la République.

M. Kanté est doyen honoraire de l'unité de formation et de recherche en droit de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis (nord).