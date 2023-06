Burkina Faso: Zone d'activités commerciales et administratives - L'effondrement d'un immeuble fait deux morts

Dans la nuit, du mardi 6 au mercredi 7 juin 2023, un immeuble R+5 s'est écroulé dans la Zone d'activités commerciales et administratives (ZACA) à Ouagadougou, occasionnant deux morts et deux blessés.

De l'immeuble R+5 qui trônait majestueusement aux abords de l'avenue Yennenga dans la Zone d'activités commerciales et administratives (ZACA) à Ouagadougou, il ne reste plus qu'un tas de gravats d'où on peut apercevoir pêle-mêle des fers, des câbles et même des climatiseurs. Il s'est effondré dans la nuit du 6 au 7 juin 2023. Malheureusement, selon des témoins, l'écroulement du bâtiment a occasionné la mort de deux personnes et blessé deux autres personnes dans une cour mitoyenne.

« Quand j'ai reçu l'information, je me suis précipité sur les lieux pour comprendre ce qui s'est passé », a raconté un des témoins qui a gardé l'anonymat. A l'entendre, c'est le cri d'un enfant qui a permis de sauver les deux personnes. « Quand je suis arrivé, j'ai entendu un enfant qui pleurait de l'autre côté du bâtiment. Nous nous sommes approchés et avons constaté que l'enfant et la mère étaient coincés sous les décombres. C'est ainsi que nous les avons sortis de là », a-t-il expliqué. Les autorités, à savoir le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté et le directeur général de la Police nationale, Roger Ouédraogo, venus constater les dégâts ne se sont pas exprimés.

La police scientifique ainsi que des responsables du Laboratoire national du contrôle des aménagements et de construction (LNCAC) aussi présents sur les lieux étaient à pied d'oeuvre pour les constations d'usage. Aucun d'eux n'a souhaité se prêter aux questions des journalistes. Au Burkina Faso, ces dernières années, les effondrements d'immeubles sont devenus monnaie courante. Ces incidents ne sont pas sans conséquences en termes de pertes en vies humaines sans compter les milliards F FCFA engloutis dans les décombres.

Après l'effondrement de la dalle d'un bâtiment en construction au sein de l'université Norbert-Zongo, en septembre 2021, en décembre de la même année, 13 étudiants de l'université Joseph-Ki-Zerbo à Ouagadougou ont été blessés suite à l'effondrement du plafond d'un amphithéâtre, alors qu'ils étaient en plein cours. Un autre drame s'était produit sur le site de l'aéroport de Donsin en décembre 2022.