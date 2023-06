Cote d'Ivoire: Coopération - Des opérateurs économiques ivoiriens et hommes d'affaires mauriciens échangent à Abidjan

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci), en collaboration avec l'Economic development board mauritius, a organisé le mercredi 7 juin 2023, dans ses locaux à Abidjan-Plateau, un forum économique Côte d'Ivoire-Île Marurice.

Cette rencontre vise non seulement à renforcer les relations d'affaires entre la Côte d'Ivoire et l'Île, mais aussi à créer de nouvelles opportunités d'investissement entre les deux pays.

L'ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'Île Maurice, Sem. Sakaria Koné, s'est félicité de la tenue de ce forum en terre ivoirienne. « La Côte d'Ivoire sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, a opté pour une diplomatie orientée sur l'éco-diplomatie par une action désormais axée sur une politique de promotion de la destination ivoirienne », a expliqué le diplomate ivoirien.

Pour lui, ce forum est perçu comme un moment privilégié entre les opérateurs économiques et hommes d'affaires des deux pays pour tisser des partenariats d'affaires.

Le vice-président de la Cci-ci, Bakary Maguiraga, a félicité les initiateurs de ce forum. « La délégation que nous recevons ce matin (le 7 juin, ndlr) est constituée d'acteurs à la recherche d'opportunités dans le domaine de l'hôtellerie, du textile et des finances. Ces trois secteurs sont des domaines de grand intérêt pour l'économie ivoirienne », dit-il.

A l'en croire, le besoin d'investissement en réceptif hôtelier de qualité et aux normes internationales est important et couvre l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire.

« Je voudrais donc vous rassurer sur les performances de l'économie ivoirienne, sur la qualité du marché ivoirien qui dispose d'une classe moyenne en plein essor et d'un marché sous-régional de 100 millions de consommateurs et de 350 millions de consommateurs respectivement pour l'Uemoa et la Cedeao », a déclaré le représentant de Touré Faman.

Il a, en outre, exhorté les hommes d'affaires ivoiriens à présenter leurs projets, produits et services afin de tirer le maximum de profit des échanges avec leurs homologues mauriciens. « Notre institution, pour sa part, est disposée à vous accompagner et nous ne manquerons pas de vous apporter tout l'appui nécessaire », a promis Bakary Maguiraga.

Mohabeer Sachin, deputy Ceo, représentant l'Economic development board mauritius, a indiqué que l'Île Maurice est une destination d'excellence. « L'EDB Maurice a notamment pour mandat de promouvoir le développement de l'économie grâce à des activités à forte valeur ajoutée favorisant une croissance durable et inclusive ; attirer les investissements étrangers et locaux dans l'industrie manufacturière, les industries de technologie de pointe, l'innovation et les services à forte valeur ajoutée ; le développement immobilier et l'amélioration des compétences grâce aux nouvelles technologies, à l'automatisation, à la formation, à la recherche et aux activités de développement de produits », a expliqué le Mauricien.

En 2017, dit-il, le gouvernement mauricien a élaboré la vision 2030 qui vise à transformer Maurice en une économie à revenu élevé. « Les indicateurs sont jusqu'ici positifs avec une croissance de 7,3% enregistrée en 2022. Il va falloir garder le cap et nous montrer plus innovants et compétitifs.