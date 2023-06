Sénégal: Amélioration des soins de sante dans la commune de Baghere à Sédhiou - «Ballou Saloo» dote le poste en échographie, d'autres urgences toujours actuelles !

Le poste de santé de la commune rurale de Baghère, dans l'Est de Sédhiou, a été doté, avant-hier mardi, d'un appareil d'échographie.

C'est un don de l'association «Ballou Saloo», dans le cadre d'un partenariat privé Nord/Sud. Les bénéficiaires s'en félicitent, mais relèvent des besoins jugés jusque-là urgents et sollicitent le soutien de l'Etat et des partenaires pour assouvir la forte demande sociale.

Le poste de santé de Baghère est créé en 2018 et fonctionne avec beaucoup de peine pour assouvir la forte demande sociale des dizaines de villages que polarisent cette jeune commune du département de Goudomp, non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau. Le maire, Ababacar Sané, et son équipe y déploient des efforts pour améliorer la qualité des prestations. Grâce à un partenariat avec l'association «Balou Saloo», en Italie, ils ont pu réceptionner, avant-hier mardi, un appareil d'échographie très attendu dans la zone.

«C'est un ouf de soulagement car les femmes de cette zone faisaient des dizaines de kilomètres pour faire l'échographie. C'est un service très important en matière de santé de la mère et de l'enfant. Nous remercions le généreux donateur. Nous sommes venus de loin, pour aujourd'hui faire de ce poste de santé une référence. Le maire Ababacar Sané est en train de faire d'énormes efforts dans ce sens, sur fond d'abnégation et de clairvoyance», a déclaré Assane Alphousseyni Sadio, le premier adjoint au maire de Baghère.

Et de préciser que «le maire a commencé par la transformation de la maternité en poste de santé, la construction du bâtiment de soins, le logement de la sage-femme et nous sommes en train de voir d'autres possibilités comme la clôture et les équipements. Nous sollicitons, dans le même temps, l'Etat du Sénégal, les projets et programmes à nous accompagner en matière de santé car les fonds alloués aux Collectivités territoriales ne permettent pas de faire des investissements conséquents».

Moustapha Kouyaté, le représentant du partenaire «Balou Saloo», éprouve un sentiment de fierté. «C'est important de préciser d'emblée que Balou Saloo est une organisation née de l'amitié entre un de mes neveux qui travaille en Italie et Raoul Véthio qui est un italien. Ici, l'accès à l'échographie était un des problèmes majeurs. Cela obligeait les femmes à faire des centaines de kilomètres et à des coûts exorbitants, avec des risques énormes. Et voilà que cet échographie va énormément soulager les populations», relève cet ancien professeur de sciences physiques et principal de collège à la retraite.

Pour Mme Faye Ndèye Sarr, infirmière chef de poste de Baghère, la satisfaction est grande mais aussi bien d'autres défis restent à surmonter. «Nous sommes très satisfaits et remercions le donateur tout en exhortant d'autres fils du terroir à faire autant. Toutefois, nous avons d'autres besoins comme les équipements et le mobilier adapté aux soins maternels», dit-elle.

A Baghère, comme partout ailleurs dans la région de Sédhiou, l'accompagnement des communautés en matière de soins de santé primaire et néonatale demeure une urgence vitale.