Mali: Dialogue communautaire sur la promotion et protection des droits de l'homme, un vecteur de lutte contre l'extrémisme violent dans la région de Ségou

Un dialogue communautaire sur la promotion et protection des droits de l'homme comme moyen de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation des jeunes dans la région de Ségou a été organisé par la MINUSMA les 1er et 2 juin 2023 dans la ville de Ségou, Centre du Mali.

L'objectif principal de cette réunion était de créer un forum de leaders religieux et communautaires pour analyser le contexte sécuritaire dans la région de Ségou, identifier les problèmes liés aux droits de l'homme et convenir des moyens à mettre en oeuvre pour les résoudre. Des débats constructifs ont eu lieu sur les rôles et contributions respectifs de chaque participant et les différentes approches à adopter pour mieux prévenir la radicalisation des jeunes et lutter contre l'extrémisme violent.

À la fin de cette rencontre, les participants se sont engagés à mettre en place des mécanismes d'alerte précoce une fois de retour dans leurs communautés respectives. Ces dispositifs joueront un rôle crucial dans la détection rapide des incidents qui pourraient entraîner des conséquences directes pour les civils et sur leur intégrité physique et contribueront à la protection des droits de l'homme dans la région.

Ce dialogue communautaire sur les droits de l'homme à Ségou marque une étape importante dans les efforts continus visant à promouvoir la paix, la sécurité et le respect des droits fondamentaux au Mali. Il témoigne également de l'engagement des différents acteurs religieux et communautaires à travailler ensemble pour prévenir l'extrémisme violent et à promouvoir les valeurs universelles des droits de l'homme.

Cinquante personnes venant des cercles de Niono, Barouéli, Bla, San, Tominian, Macina et Ségou ont participé à cette rencontre. Parmi elles figuraient des leaders religieux et communautaires influents, notamment le Grand Imam de Ségou, des membres du Haut Conseil Islamique du Mali, des représentants des églises catholique et protestante, des chefs de village, des représentants d'organisations de jeunes et de femmes, ainsi que des groupes d'autodéfense.