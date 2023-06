Madagascar: Football / Orange Pro League - Ajesaia-Fosa, le choc des poids lourds

Les demi-finales de l'OPL aller sont programmées ce week-end. Ajesaia accueillera Fosa Juniors FC samedi au By-Pass et Cosfa jouera contre AS Fanalamanga à Toamasina, dimanche.

Final four électrique. Les demi-finales aller de la quatrième édition de l'Orange Pro League auront lieu ce week-end. Le club vice-champion, Ajesaia recevra Fosa Juniors FC ce dimanche au By-Pass Stadium. L'équipe de Bongolava a éliminé le tenant du titre, CFFA en quarts de finale. Les deux formations se sont neutralisées deux partout à l'aller et les protégés de Seth Ramiandrasoa se sont imposés 3 à 1 au retour.

Les Majungais ont quant à eux, écarté en quarts Disciples FC, demi-finaliste de la précédente édition. Fosa a assuré sa qualification après la double victoire de 3 à 1 à l'aller et 3 à 2 au retour. Le club majungais s'est fait éliminer en quarts de finale par A.Dato FC l'an passé. Les deux camps se sont séparés deux partout au match aller et l'ancienne équipe de Romuald Rakotondrabe dit Rôrô a arraché la victoire au retour au bout du suspense après la séance des tirs au but (0-0 tab 7-6).

La demi-finale aller comme celle retour seront ainsi capitales pour les deux formations. «Nous considérons tous les clubs qualifiés en demi-finales comme des grandes équipes. Les joueurs de l'Ajesaia sont des techniciens. Nous avons bien préparé ce match et nous tâcherons d'arracher la victoire même en déplacement à l'aller pour assurer celui retour», confie le coach du Fosa Juniors FC, Franck Rajaonarisamba.

Dernière marche

Les quatre clubs qualifiés en demi-finales sont tous de la conférence Nord. Fosa a défait l'Ajesaia 2 à 0 au match aller et les deux équipes se sont neutralisées sur un score nul et vierge au retour. La deuxième demie aller se disputera entre clubs éliminés en quarts de finale, AS Fanalamanga et Cosfa, lors de la précédente édition.

La rencontre est programmée ce samedi à Barikadimy, Toamasina. L'équipe d'Alaotra mangoro a disposé de l'Elgeco Plus en quarts. AS Fanalamanga a, de son côté, battu 1 à 0 le club détenteur de la Coupe nationale en 2022 au match retour après le match nul un partout à l'aller. Les Militaires ont, quant à eux, éliminé Mama FC grâce à sa courte victoire de 1 à 0 au retour, après le match nul et vierge à l'aller.

Ces deux équipes ont été éliminées en quarts de finale lors de la précédente saison. Cosfa a été balayé par CFFA tandis que l'AS Fanalamanga a cédé face à Disciples FC. Les quatre clubs qui disputent ce "final four" n'auront pas droit à l'erreur pour valider le ticket pour la grande finale.