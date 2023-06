Madagascar: Nosy Be - Le tourisme remonte la pente

Roberta Serri est connue à Nosy Be à travers l'hôtellerie. C'est une femme italienne exceptionnelle, courageuse, sociable et ouverte à tout le monde.

Elle est maintenant la directrice générale du Villa Valiha, un établissement hôtelier situé à Madirokely, installé en bord de mer, sur la côte sud-ouest de Nosy Be, qui marie le luxe à l'architecture traditionnelle malagasy. Dans le quotidien, elle est aussi présente partout dans le côté social et artistique. Elle a déjà collaboré avec la Maison d'artistes et le festival Sômarôho.

Elle a accepté d'apporter son point de vue sur la situation actuelle du tourisme à Nosy Be, surtout à l'heure où la relance du secteur est d'actualité. Elle a également donné des suggestions sur la manière de l'améliorer à Nosy Be. Tout d'abord, Roberta, de son appellation habituelle, a mis en évidence la relation et la différence entre le tourisme et l'hôtellerie.

Si le premier génère des revenus importants et offre des opportunités de développement économique, la deuxième a pour rôle de satisfaire le touriste en matière de logement, de nourriture et de prestation de service, moyennant rétribution pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois.

C'est dans cette optique qu' elle a apprécié les efforts déployés par le gouvernement actuel avec lesquels des différentes idées des opérateurs touristiques locaux sont rassemblées pour booster le secteur, à l'image de ce que le ministre du Tourisme a fait à Nosy Be.

Savoir marchander

« J'apprécie beaucoup ce rassemblement car l'union fait la force et les conséquences néfastes de la pandémie de covid-19 nous amènent à tirer des leçons pour l'avenir en unissant les idées et les forces de tout le monde afin de pérenniser la relance », a-t-elle affirmé. Et d'ajouter qu'actuellement les touristes commencent à revenir à Nosy Be.

Plusieurs vols aériens fonctionnent normalement et les vols des avions de luxe ont grossi le rang ces derniers temps, car l'île aux parfums est toujours une destination par excellence pour de nombreux touristes du monde entier en raison de la présence de sites naturels et de ressources naturelles en son sein. Cependant, il peut également avoir des conséquences néfastes sur l'environnement et la biodiversité.

Touchant des mots sur les problèmes liés au tourisme, Roberta Serri a cité l'insécurité, la cherté de la destination, l'insuffisance de vols internationaux, voire régionaux, l'état de route . Sans oublier le manque de coordination dans d'autres destinations pour éviter que les touristes soient concentrés en un seul endroit.

Elle a conclu que le tourisme est porteur de développement mais aussi de contacts entre les peuples de cultures et de modes de vie différents. C'est pourquoi il faut savoir marchander la destination Madagascar.