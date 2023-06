Madagascar: Festival des rugbys 2023 - Makis contre sélection La Réunion en apothéose

La délégation réunionnaise est attendue à Tana ce jour avec beaucoup d'ambitions, pour se mesurer et pourquoi-pas enfin battre une des meilleures équipes du continent africain.

Le rugby est ce sport qui a toujours réuni et rapproché Madagascar et la Réunion. Cette année sera celle du rugby avec la tenue de la Coupe du monde de rugby en France du 8 septembre au 28 octobre. Avec le festival des rugbys organisés par l'ambassade de France, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Malagasy Rugby, Terres en Mêlées, le Ministère de l'Education Nationale et ses partenaires, entre autres, la Société Générale Madagasikara, Telma, Région Réunion, RCTS et Star, plusieurs affiches seront au programme.

Mais le clou du spectacle sera la confrontation entre les Makis de Madagascar et la sélection de La Réunion à XV. Le constat est simple aujourd'hui pour l'équipe française, elle n'a jamais battu les Makis. Les amateurs se souviennent de leur dernière rencontre au mois de décembre 2022 avec un bon départ 40-40. Six mois après, les deux équipes se retrouvent et elles devront se départager. Et peut-être mettre en place un rendez-vous annuel emblématique ? Le projet est sur la table et les représentants de la Ligue de la Réunion et de Rugby Malagasy nous réservent peut-être une surprise ce dimanche...

Préparation, relève

Rivalité, certes... mais saine rivalité ! L'esprit sportif est tel que la relation entre les deux fédérations est tissée depuis de longues années par des belles collaborations, par exemple par l'appui du Comité de la Réunion au tournoi de l'AROI en mars dernier. C'était une occasion pour un groupe de 40 jeunes malgaches d'aller jouer à Saint-Denis en marge du passage du trophée Webb Ellis. En aidant les jeunes à évoluer à l'international, en se mesurant aux équipes de Maurice, Mayotte et la Réunion, ces actions contribuent aussi à développer les futures stars du rugby malagasy.

Les stars actuelles, elles, sont connues. C'est bien l'équipe des Makis 2012 qui, en début d'après-midi, foulera à nouveau le stade de la pelouse des Makis. Mené par leur sélectionneur emblématique, Berthin Zoto Rafalimanana, les champions d'Afrique 2012, José, Deka, Coco, Jack et sa bande répondent présents et défient les Barbarians du RCTS de Soavimasoandro, autre foyer incontournable de la passion pour le rugby à Madagascar. Siège de l'association PACHAMAMA, les Barbarians du RCTS est une équipe de passionnés composés à moitié de joueurs français et malgaches.

La petite histoire raconte qu'avant la victoire mythique de Madagascar contre la Namibie le 8 juillet 2012, l'équipe des Makis était venue s'entraîner en « test match » contre le RCTS, qui était alors connu pour son pack solide. La victoire des Makis fut assez large... et on dit aussi que la 3e mi-temps créa de solides amitiés. En attendant la fièvre rugbystique mondiale des mois à venir avec la Coupe du monde lancée à Paris le 8 septembre par un somptueux France-Nouvelle Zélande, ce festival des rugbys offre à chacun l'occasion de se plonger dans l'actualité et l'histoire du rugby malgache, dans une journée festive consacrée à tous les rugbys pratiqués à Madagascar.