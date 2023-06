Madagascar: Un débat intéressant à suivre à l'Assemblée

C'est un rendez-vous très attendu par les députés qui aura lieu aujourd'hui et demain à l'Assemblée. L'absence de débat lors du rapport d'activités des membres du gouvernement avait suscité de vives critiques de la part des élus présents dans l'Hémicycle.

C'est le jeu démocratique normal qui est donc rétabli et qui permettra, espérons-le, des échanges intéressants entre l'Exécutif et le Législatif. L'opinion attend de la part des ministres de véritables éclaircissements sur la politique menée par leur département respectif.

Un débat intéressant à suivre à l'Assemblée

C'est dans un hémicycle aux travées dégarnies que les rapports des membres du gouvernement ont eu lieu. Le face-à-face, espéré par certains élus, avait tourné court à cause de la décision du bureau permanent de ne pas autoriser de débat après les rapports présentés. Certains députés n'ont pas caché leur frustration et ont pris à témoin l'opinion.

L'absentéisme des élus a encore été plus flagrant par la suite. Les projets de loi proposés présentés en commission ont été votés à l'unanimité en séance plénière. Cela a accentué le désintérêt d'une population qui se sent écartée des décisions du pouvoir et alors qu'elle doit en subir les conséquences. Le débat suivant la présentation des rapports a donc été reprogrammé.

De nombreuses interpellations devraient être faites si les élus jouent parfaitement leur rôle. Les griefs sont nombreux, mais on attend que le débat soit de bonne tenue et que de vraies réponses soient apportées. On verra si les travées de l'Assemblée vont se remplir. Les sujets de préoccupation de la population ne manquent pas. Les questions concernant l'approvisionnement en énergie vont être immanquablement posées. Les délestages qui ont fait souffrir les consommateurs seront évoqués. Il en sera de même pour l'insécurité, la hausse du coût de la vie, le mauvais état des routes.