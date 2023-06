Madagascar: Moto Show - Le « Super Enduro Challenge » à l'honneur

Sous le haut parrainage de la Fédération Malgache de Motocyclisme (FMaM), l'agence carré bleu organisera un salon de la moto baptisé « Moto Show », qui se tiendra les 09, 10 et 11 juin au CCI Ivato.

Un événement dédié aux amateurs et adeptes de deux roues. Durant trois jours, de nombreuses activités seront au programme entre autres des expositions et ventes de motos ainsi que les accessoires, des animations des clubs de motards, diffusion de la course Grand Prix d'Italie moto GP, des démonstrations et show bike, départagés dans environ 60 stands.

« La moto show est un grand rendez-vous de tous les acteurs de deux roues, que ce soit les concessionnaires, les revendeurs et constructeurs d'équipement et de matériels, mais également tous les clubs », a fait savoir Rija Ratsimbazafy, fondateur de l'agence. Le « Super Enduro Challenge » est à l'honneur de l'événement dans l'enceinte du CCI sur la zone en gazon avec un tracé créé pour l'occasion et des obstacles artificiels.

Il s'agit d'un challenge dédié au licencié, par tableau à élimination directe au chronomètre, et le pilote qui obtiendra le meilleur temps sera sacré. « A part l'assurance du règlement de la course, notre objectif est également d'éduquer, de conseiller et de protéger au maximum les usagers de deux roues », a confié Harison Andriambololona, S.G de la Fédération.

« Il y aura également une activité d'initiation à la moto pour les enfants jusqu'à 12 ans avec des motos spécialement conçues pour les enfants avec de l'équipement et des moniteurs expérimentés qui vont les accompagner », a continué Amiraly, directeur des opérations de 100% moto.