Madagascar: Kmf-Cnoe - Pour la publication d'un nouveau calendrier électoral

Dans un communiqué remis à la presse, le Comité national d'observation des élections (Kmf-Cnoe) souligne que selon le décret 2022-667 du 11 mai 2022 relatif à la Refonte totale des listes électorales et du Registre électoral national, ils devront être arrêtés définitivement le 10 juin 2023.

Le Kmf-Cnoe estime cependant qu'il s'avère difficile de respecter ce délai au vu des études qu'il a menées. Et que cela va engendrer des suspicions auprès des partis politiques et des autres parties prenantes, a-t-il soutenu. Face à cette constatation, le Kmf-Cnoe invite la Commission électorale nationale indépendante à procéder à la publication d'un nouveau calendrier électoral afin de retracer les étapes à suivre avant la publication de la liste électorale définitive.

Le Comité national d'observation des élections se demande si les nouveaux électeurs seront encore obligés de retourner aux fokontany pour un ultime contrôle. Et quand sera la date limite d'inscription à la liste électorale ? Sur ce dernier point portant, la Ceni a souligné à maintes reprises que la date butoir d'inscription au niveau des fokontany est le 31 mai. Le Kmf-Cnoe pense notamment que ces dispositions vont apporter le calme et la sérénité dans le pays.

Conscience collective

Créé la veille des élections présidentielles du 12 mars 1989, le KMF/CNOE a observé le déroulement de celles-ci et a diffusé le résultat de ses observations. Il a contesté les résultats officiels. Ce fut le début d'une prise de conscience collective qui a renforcé l'aspiration à plus de liberté et de justice sociale. Apolitique et laïc, le KMF/CNOE travaille à l'élévation du sens civique et éduque pour une citoyenneté responsable. Ses activités peuvent être regroupées sous trois axes, à savoir, l'observation des élections, l'observation de la vie publique et l'éducation des citoyens.