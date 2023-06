Afrique: La cour africaine félicite la Tanzanie pour le lancement des travaux de construction de son siège permanent

document

Arusha — Le 2 juin 2023, le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie a procédé à la remise officielle du site à l'entreprise de construction désignée.

Afin de concrétiser son engagement, le Gouvernement tanzanien a alloué un budget de 4 000 000 000 de shillings tanzaniens (environs 1,7 millions de dollars EU) en juin 2022 et a apporté ce mois-ci une contribution budgétaire supplémentaire de 5 400 000 000 de shillings tanzaniens (2 millions de dollars EU) pour la construction. Le coût total du projet est estimé à 61 milliards de shillings tanzaniens (environ 25 792 811 dollars EU).

Lors de la cérémonie de remise du chantier au quartier LakiLaki, situé à 25 kilomètres du centre-ville d'Arusha, l'honorable Imani Daud Aboud a réitéré l'engagement de la Tanzanie à tenir sa promesse de construire les locaux permanents de la Cour africaine. Elle a exprimé son optimisme quant au fait que les locaux seraient prêts à accueillir la Cour dans les 24 prochains mois.

Actuellement, la Cour africaine occupe temporairement les locaux de Tanzania National Parks (TANAPA) en attendant la construction de son siège permanent.

La construction du siège permanent de la Cour africaine à Arusha constitue une étape importante dans le renforcement des capacités institutionnelles de la Cour et la promotion de l'état de droit au sein du continent.

NOTES AUX RÉDACTEURS

1. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une cour continentale créée par les États membres de l'Union africaine afin de renforcer la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Il complète et renforce les fonctions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

La Cour a été créée en vertu de l'article 1 du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (le Protocole), qui a été adopté par les États membres de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) à Ouagadougou, au Burkina Faso, en juin 1998. Le Protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004. La Cour a officiellement démarré ses activités au mois de juillet 2006 à Addis-Abeba et a rejoint son siège à Arusha (Tanzanie) l'année suivante

2. La Cour se compose de 11 juges, ressortissants des États membres de l'Union africaine, élus à titre individuel.

3. La Cour se réunit quatre fois par an en sessions ordinaires et peut tenir des sessions extraordinaires.

Pour de plus amples informations sur la Cour, veuillez visiter le site Web de la Cour www.african-court.org.