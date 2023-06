Sénégal: Modou Fall, 'l'homme plastique' qui sillonne le monde pour un traité mondial contre la pollution plastique

communiqué de presse

Faire de l'Afrique un continent modèle où il fait bon vivre et que les africains soient en harmonie avec la nature, c'est la motivation de Modou. Sa particularité : combattre la pollution plastique dans nos cadres de vie. À l'intérieur du pays comme sur les côtes, les déchets plastiques nous accueillent et cheminent avec nous à chaque pas. Le plastique est partout ! Les océans sont infestés de micro plastique, les animaux les consomment, les poissons les consomment et ils finissent dans notre chaîne alimentaire. Au même moment, les déchets plastiques décorent nos rues, bouchent les égouts et intensifient les inondations en saisons des pluies.

Face à ce fléau environnementale, « L'homme plastique" se bat au quotidien pour qu'enfin l'utilisation du plastique soit définitivement bannie. Il est le pionnier de la lutte contre le péril plastique au Sénégal.

Son accoutrement, un mélange de tous les types de plastique, représente le signe visible de son combat. L'originalité de cet accoutrement réside dans sa composition en gobelets de café, sachets à usage unique, bouteilles de boisson et toutes autres formes de plastique.

L'homme plastique, un éducateur hors pair

Malgré la contrainte et la menace des industries plastiques, Modou ne ménage aucun effort pour éveiller les consciences sur le danger plastique. Il sensibilise les jeunes et moins jeunes sur les effets néfastes du plastique pour notre santé et notre bien-être.

Modou Fall a sillonné toutes les régions du Sénégal pour sensibiliser et dénoncer le péril plastique. Une initiative qui lui permet d'aller à la rencontre des élèves dans plusieurs écoles. Il utilise ses talents pour convaincre ces adultes de demain du danger qui menace leur environnement et leur avenir.

Modou Fall sème la bonne graine à travers les réseaux sociaux, les plages, les écoles, les radios, et les plateaux de télévision auprès du public, des élus locaux, des autorités pour sensibiliser et élever la voix pour défendre notre planète.

Avec son initiative dénommée «Tolou Keur» en wolof qui veut dire jardin familial, projet agricole exploitant le bassin de rétention de Gounass à Guédiawaye, Modou Fall a encore accroché une autre flèche à son arc. Il s'est en effet démarqué en s'assurant que cet espace qui sert d'école et de marché local aux populations de Guédiawaye ne soit pas pollué. Toutes ses actions et initiatives lui ont valu d'être élevé au rang de l'Ordre National du Lion le 15 juillet 2016 par le Chef de l'Etat, le Président Macky Sall.

Malgré l'adoption de la loi portant interdiction de certains produits plastiques à usage unique ou produits plastiques jetables, le plastique continue de joncher nos rues et ruelles.

Modou n'a cessé d'appeler à la promulgation du décret d'application de cette loi et un traité mondial contraignant contre la pollution plastique. Ces dernières années, "l'homme plastique" ne lâche rien. Il s'active et milite toujours pour la signature du décret d'application de la loi sur le plastique. À la moindre occasion, il le rappelle aux ministres de l'Environnement africains qu'il rencontre. En marge de la journée mondiale de l'environnement 2023, célébrée à Abidjan en Côte d'Ivoire sous le thème combattre la pollution plastique, il a été l'attraction de cette rencontre mondiale.

Plaidoyer de l'homme plastique devant M. Jean-Luc ASSI, ministre de l'Environnement et du Développement Durable de la Côte d'Ivoire et la responsable de ONU Environnement

Chargé de mobilisation Greenpeace Afrique