Afrique du Nord: L'Accord avec l'Égypte couvre l'ensemble du Ministère de l'Intérieur

Luanda — Le protocole d'accord signé mercredi entre la République d'Angola et la République arabe d'Egypte, dans le domaine de la sécurité et de l'ordre public, couvrira tous les organes rattachés au ministère de l'Intérieur.

Selon le titulaire du portefeuille de l'Intérieur, Eugénio Laborinho, le mémorandum est global et couvrira la police nationale, la sécurité publique, les enquêtes criminelles, les laboratoires médico-légaux, les services de migration et étrangers, les pénitenciers et la protection civile et pompiers.

La signature du document a été assistée par le président de la République d'Angola, João Lourenço, et par son homologue égyptien, Abdel Fattah El-Sisi, dans le cadre de a visite de quelques heures dans le pays.

La jugeant positive, il comprend la signature du mémorandum comme une diversification du "paquet" d'accords de coopération existants entre les deux pays.

S'adressant à la presse, après avoir signé l'instrument juridique par lui-même et par le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, Sameh Shoukry, Eugénio Laborinho a reconnu sa vaste expérience dans ce pays arabe, soulignant les domaines de la sécurité publique, de la lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale.

Sur la base de l'un des paragraphes du mémorandum signé, il a indiqué que l'Égypte partagera également avec l'Angola son expérience dans le domaine de la mobilité, c'est-à-dire dans le domaine du trafic et de la sécurité routière.

L'Angola et l'Égypte ont officialisé les relations de coopération politico-diplomatique le 26 mars 1987, par la signature, à Luanda, de l'Accord général de coopération économique, scientifique et technique.

Selon les informations obtenues par l'ANGOP, les deux pays sont très intéressés à accroître la coopération dans des domaines tels que l'économie, le commerce et l'industrie, l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation technique et professionnelle, l'énergie et l'eau, la banque et la finance, l'agriculture et la pêche.

L'Angola et l'Égypte sont également engagés dans la préparation de la première session de la Commission bilatérale, qui devrait évaluer la coopération et établir le processus de mise en oeuvre des instruments juridiques en vigueur.