Angola: La Présidente de l'AN souligne le rôle des femmes dans la défense de la paix

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a souligné, mercredi, le rôle des leaders parlementaires dans la défense de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans les régions de la SADC et des Grands Lacs.

Lors d'une rencontre avec la Présidente du Sénat du Zimbabwe, Mabel Chinomona, en marge du Sommet Annuel « Women Political Leader » (WPL) qui se déroule les 7 et 8 de ce mois, à Bruxelles (Belgique), elle a défendu que les femmes leaders devraient être des promotrices et générer des changements majeurs pour conduire une plus grande implication dans la résolution des conflits et la diplomatie humanitaire pour soutenir les populations les plus vulnérables dans les régions touchées par la guerre.

La leader du parlement angolais a également défendu la représentation des femmes dans la prise de décision à tous les niveaux et une plus grande visibilité dans l'adoption et la mise en oeuvre de politiques au niveau parlementaire en faveur de l'inclusion et de la participation des femmes dans la résolution des conflits.

Selon Carolina Cerqueira, la présence de jeunes femmes et de représentantes des minorités et de la société civile et religieuse, d'académiciennes et de militantes sociales donne plus de pluralité et de qualité au débat politique, augmentant la proximité avec les communautés.

La responsable en a profité pour inviter la présidente du Sénat zimbabwéen à participer, du 23 au 27 octobre de cette année, à la 147ème Assemblée générale de l'UIP.

La WPL, qui célèbre son 10e anniversaire, est un espace de partage d'expériences entre femmes leaders du monde entier et d'analyse des avancées et des défis pour renforcer l'équité, la participation et les opportunités pour les femmes dans le monde.

L'organisation fonctionne comme un réseau mondial de femmes leaders politiques au niveau national, y compris le Parlement européen, qui compte actuellement environ 9 000 membres.

Basée à Reykjavik, en Islande, elle a été fondée en 2003 par Silvana Koch-Mehrin, ancienne vice-présidente du Parlement européen (2009-2011) et députée au Parlement européen (2004-2014).

Actuellement, selon l'Union interparlementaire, près de 80 % des sièges parlementaires sont occupés par des hommes. Au total, dans le monde, environ 9 000 femmes sont membres de parlements nationaux.