Afrique de l'Ouest: Le COFEB clôture à Dakar une conférence régionale sur l'affacturage et l'assurance-crédit

« L’affacturage, le financement des créances et l’assurance-crédit en Afrique de l’Ouest ». C’est le thème autour duquel le Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes Bancaires (Cofeb), centre de formation et de recherche de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), en partenariat avec AFREXIMBANK et FCI, ont convoqué la réflexion.

C’est dans le cadre d’une Conférence régionale qui a débuté le mercredi 7 juin à Dakar. Cette rencontre de trois jours a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs intervenant dans les activités d'affacturage en Afrique, en particulier des Petites et Moyennes Entreprises (Pme).

Selon les services du COFEB, la rencontre vise à permettre aux cadres supérieurs des banques africaines, aux fonctionnaires, aux régulateurs et aux entrepreneurs désireux de lancer une activité d’affacturage de s’informer sur l’affacturage international, ses avantages et ses opportunités de croissance.

Il s’est agi d’apporter un soutien et une attention supplémentaire aux services transfrontaliers en compte ouvert et au financement de la chaîne d’approvisionnement dans la région.

Au terme de ces trois jours, les participants en retireront une meilleure compréhension des avantages de l’assurance-crédit, de ses mécanismes et de la meilleure façon de la conjuguer avec l’affacturage.

Ils auront également l’occasion d’échanger avec Afreximbank et FCI sur les possibilités de mise en place et de développement d’une activité d’affacturage, fait savoir la même source.

Ces assises de Dakar s’adressent ainsi à un public de professionnels de la région africaine et au-delà, et plus particulièrement aux dirigeants des structures de Sociétés d’affacturage, de Banques, d’Institutions financières, d’Autorités de régulation et législateurs.

A cela s’ajoutent les Agences gouvernementales, les Organisations officielles, les PME et autres entités offrant des services au monde de l’affacturage (avocats, assureurs, prestataires informatiques), les Cabinets de conseil et les Exportateurs et autres entreprises concernées par le monde de l'affacturage.