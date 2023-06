Cote d'Ivoire: Africa Ceo Forum d'Abidjan 2023 - L'Apix vend la destination Sénégal

L'Agence de promotion des investissements prioritaires et des grands travaux (Apix) a un stand à l'Africa Ceo forum qui se tient à Abidjan depuis lundi. L'ambition de la structure est de présenter les opportunités du pays en création d'entreprises, afin que le Forum Sénégal Invest, prévu à Dakar, au mois de juillet, soit une réussite.

À côté des panels de pays et des débats sur différents thèmes, l'Africa Ceo Forum, c'est également un parc d'exposition avec des stands occupés par des centaines d'entreprises et de structures publiques. Celui de l'Apix attire l'attention ce mardi matin. Après une séance d'explication avec les équipes, le Directeur général d'Africa Global Logistics inscrit ses impressions sur le livret d'or. C'est pour se réjouir du dynamisme de l'économie sénégalaise avec un environnement qui favorise l'installation des entreprises. L'Apix, à travers sa participation au Forum, a présenté les opportunités du Sénégal aux investisseurs de plusieurs secteurs. Il s'agit, selon le Directeur des Investissements, Kadio Fofana, d'accueillir les investisseurs, de les orienter, de leur faciliter l'ensemble des procédures administratives et de leur permettre de bénéficier des incitations fiscales et douanières.

À l'en croire, l'Apix joue aussi une fonction d'incubateur dans la création d'entreprises en un temps record. « On peut, aujourd'hui, créer son entreprise en 24 heures, positionner les avantages fiscaux et douaniers en 10 jours, par exemple, détenir les autorisations administratives en 40 jours », a apprécié Mme Fofana. Cela représente, à ses yeux, des avancées majeures grâce à des services modernes, dématérialisés et réactifs par rapport aux besoins des investisseurs. À côté de la création d'entreprise, Kadio Fofana a rappelé que l'Apix a également pour vocation la réalisation des grands travaux parce qu'il ne suffit pas uniquement d'attirer les investisseurs. « Les investisseurs, s'ils viennent, il faut également leur proposer des infrastructures utiles, routières et autoroutières. Et même du foncier aménagé.

C'est ce que l'on est en train de faire dans les Zones économiques spéciales (Zes) afin de présenter des solutions 360 degrés autour de l'entreprise », a ajouté le Directeur des Investissements. Aux entités privées, Kadio Fofana a également expliqué que l'Apix conduit tout ce qui est réforme liée à l'environnement des affaires. « À ce titre, dans nos réformes phares, nous avons des programmes qui portent sur les champions nationaux. Et nous sommes en train de faire en sorte que, parmi nos Pme,

il y ait des champions nationaux qui émergent. Nous les appuyons au niveau financier qui constitue l'un des maillons faibles de l'environnement des affaires. Pour ces 10 dernières années, l'État du Sénégal a fait un effort de soutien aux entreprises avec la création de fonds d'impulsion, le Fonsis, le Fongip, la Bnde et d'autres banques et établissements financiers », a-t-elle expliqué.

Après deux jours d'exposition, le Directeur des Investissements de l'Apix dit rentrer au pays avec une image très positive quant à la perception que les autres ont du Sénégal à l'extérieur et par rapport aux entreprises, aux partenaires techniques et financiers, des entreprises privées des multinationales. « On a également fait la promotion de notre Forum Invest in Sénégal, prévu en juillet, afin de faire mieux que l'Africa Ceo Forum dans la mobilisation du secteur privé », a conclu Kadio Fofana.