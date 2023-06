Afrique: LDC CAF / Yahya Jabrane (Wydad) - « Le football africain a évolué de façon spectaculaire »

Au cours d'une interview accordée à CAF TV, le milieu marocain, Yahya Jabrane du Wydad est revenu sur plusieurs sujets. Il a notamment exprimé son souhait de rendre une nouvelle fois les supporters du club marocain heureux, en décrochant le trophée de la Ligue des Champions 2022-2023 devant les Egyptiens d'Al Ahly.

Yahya Jabrane est heureux de disputer sa deuxième finale consécutive en Ligue des Champions de la CAF. Le joueur des Lions de l'Atlas s'estime chanceux, surtout qu'il le fait en tant que capitaine du Wydad Athletic Club de Casablanca. « En tant que capitaine, c'est une grande chose pour moi. Disputer une deuxième finale consécutive de la Ligue des Champions, devant une grande équipe, est une grande chance pour moi et j'espère que nous réussirons une nouvelle fois à rendre nos fans heureux», a-t-il déclaré.

Ses deux derniers trophées de Ligue des Champions, le Wydad les a décrochés face aux égyptiens d'Al Ahly (2017 et 2022). Pour Yahya Jabrane, il s'agit d'une belle coïncidence. Mais en même temps, cela relève du passé, l'affiche de cette année, s'accommodant à de nouvelles réalités. « C'est une belle coïncidence que les derniers trophées du Wydad aient été gagnés aux dépens d'Al Ahly.

Tout cela relève du passé. Cette année, il a une bonne équipe et connaît le football africain mieux que nous. Il est toujours un candidat sérieux pour nous. En retour, si Dieu le veut, nous serons prêts pour le match et nous travaillerons pour oublier tous les matchs précédents que nous avons eus contre le club égyptien. La rencontre sera différente et nous voulons être conscients de nos responsabilités. Nous allons oublier les confrontations passées », a-t-il indiqué.

Yahya Jabrane a reconnu que la campagne du Wydad, cette saison sur la scène continentale, a été pour le moins difficile. Le capitaine du club de Casablanca estime qu'ils ont subi les conséquences du développement qu'a connu le football africain ces dernières années.

« Le football africain a évolué de façon spectaculaire, et il y a toujours de bons clubs qui émergent dans les compétitions continentales. Cette saison, notre campagne a été clairement plus difficile que la saison dernière, et il y a eu des matchs où nous aurions pu être battus.

Mais l'expérience du club et l'expérience des joueurs nous ont été bénéfiques dans les circonstances que nous avons traversées et quand nous n'étions pas à notre meilleur niveau. Comme je l'ai dit, la culture d'équipe nous a fait savoir comment gagner et traverser ces circonstances difficiles. Tous ces facteurs nous ont permis de trouver le chemin la finale», a-t-il expliqué.