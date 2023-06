Angola: Un commandant souligne le rôle de l'ANGOP dans la lutte contre l'évasion fiscale

Huambo (Angola) — Le commandant de la police d'inspection des douanes à Huambo, le surintendant-chef Castro dos Santos Paulo, a souligné ce jeudi le rôle de l'Agence de presse angolaise (ANGOP) dans la prévention et la lutte contre les infractions douanières, pour prévenir l'évasion fiscale.

Le commandant, qui s'exprimait après une visite à la Délégation provinciale de l'ANGOP à Huambo, dans le cadre des célébrations du 27e anniversaire de la police fiscale douanière, a déclaré qu'il s'agissait d'un organe médiatique, à portée nationale et internationale, qui, à travers des informations diffusées, aide la corporation à adopter des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale.

Selon l'officier supérieur de la police nationale, à travers l'ANGOP, le monde peut suivre les informations sur les marchandises licites et illicites entrant, transitant et sortant du pays.

« Du fait que l'ANGOP est un organisme d'information avec une visibilité nationale et dans la diaspora, elle peut facilement aider la Police Fiscale des Douanes à faire connaître les actions qui découragent les hommes d'affaires à commettre des infractions dans l'importation de différentes marchandises », a-t-il souligné.

Le surintendant-chef Castro dos Santos Paulo a dit que la police douanière et fiscale de la province de Huambo est prête à agir contre l'entrée de marchandises illicites, l'évasion fiscale, la piraterie, le trafic de drogue et autres, pouvant provenir du Chemin de Fer de Benguela et du Port de Lobito.

L'ANGOP a été créée en juillet 1975, sous le nom d'Agence Nationale Angola Press (ANAP), et à l'époque ses travaux étaient diffusés dans un bulletin imprimé, jusqu'à ce que, le 30 octobre de la même année, elle lance sa première dépêche télégraphique.

Actuellement, la seule agence de presse du pays, dont l'objet social est de collecter, traiter et distribuer, de manière exclusive, en Angola et à l'étranger, via un portail, du matériel sous forme de texte, de photographie, d'audio, de vidéo et d'infographie.

De son côté, la Police Douane Fiscale, organe opérationnel spécialisé du Commandement Général de la Police Nationale, créé le 12 juin 1996, a pour mission de prévenir, rechercher, découvrir et réprimander les infractions douanières fiscales.

Elle se consacre à la lutte contre le trafic de stupéfiants, de diamants, de devises et de toutes autres marchandises conditionnées ou interdites par la loi, ainsi qu'à participer au maintien de l'ordre et de la tranquillité publics.