Sénégal: Fabrication de vaccins en Afrique - L'IPD et la Fondation Mastercard annoncent un partenariat

Le Sénégal à travers l"Institut Pasteur de Dakar (IPD) s'est lancé dans la fabrication de vaccins.

Un projet qui commence à prendre forme puisque l'Institut Pasteur de Dakar et la Fondation Mastercard ont annoncé un partenariat de 45 millions de dollars appelé MADIBA (Manufacturing in Africa for Disease Immunization and Building Autonomy). Un partenariat qui va accélérer le développement d'une main d'oeuvre formée officiellement en Afrique pour soutenir les projets de fabrication de vaccins sur le continent. En accord avec la stratégie Young Africa Works de la Fondation, ledit partenariat selon les acteurs vise à permettre à 30 millions de jeunes, en particulier des jeunes femmes, d'accéder à un travail digne et valorisant d'ici 2030. Une étape importante vers l'autonomie de la fabrication de vaccins en Afrique. «

Ce projet pluriannuel, visant à développer et à former une main d'oeuvre de classe mondiale pour soutenir la fabrication de vaccins, établira un Centre d'Excellence en Formation pour doter les jeunes talents, en particulier les jeunes femmes, de compétences spécialisées en recherche, fabrication, production et distribution de vaccins», a renseigné un communiqué conjoint des deux parties. Pour le directeur général de l'Ipd, Amadou Sall, « ce partenariat entre la Fondation Mastercard et l'IPD renforcera le développement du capital humain pour la bio-production en Afrique.

Le projet est un pilier crucial pour l'équité et l'autonomie vaccinales, ainsi qu'un moteur important de création d'emplois hautement qualifiés chez les jeunes et les femmes africaines. Nous avons pour objectif de former une main d'oeuvre pour MADIBA et d'autres fabricants de vaccins africains, de développer des partenariats avec les universités africaines et de promouvoir l'éducation scientifique auprès des jeunes étudiants ». Et la présidente et directrice générale de la Fondation Mastercard, Reeta Roy, de renchérir : « ce partenariat s'appuie sur l'intention révolutionnaire de l'Initiative pour sauver des vies et préserver les moyens de subsistance.

C'est-à-dire, protéger tout le monde en déployant des vaccinations contre la COVID-19 tout en assurant la sécurité sanitaire à long terme de l'Afrique et en développant une expertise et une main d'oeuvre en matière de fabrication de vaccins sur le continent. Dans le processus, notre collaboration bénéficiera également aux moyens de subsistance des jeunes en Afrique »

Pour rappel, implanté au Sénégal, Madiba s'inscrit dans le cadre du « Plan Sénégal Émergent » visant à fabriquer la moitié des produits pharmaceutiques du pays d'ici 2035, ainsi que dans l'objectif ambitieux de l'Union africaine de répondre à 60% des besoins en vaccins du continent d'ici 2040, soit une augmentation significative par rapport au taux actuel de 0,1%. En tant que modèle pour les futures installations de fabrication de vaccins en Afrique, Madiba constitue une première étape cruciale vers l'autosuffisance vaccinale en Afrique. Ainsi, en février 2023, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC) ont lancé le Réseau régional des centres de capabilité et de capacité (RCCCN) axé sur le développement des talents pour la fabrication et la recherche, et ont choisi l'IPD comme centre inaugural.