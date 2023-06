Sénégal: Tribunal de Dakar - L'audition de Pape Ndiaye reportée sine die

Le journaliste Pape Ndiaye devra prendre son mal en patience. Annoncée hier, mercredi 7 juin 2023, l'audition dans le fond du chroniqueur judiciaire de Walf TV a été reportée sine die. Selon PressAfrik, les avocats du journaliste n'étaient pas informés de ce nouveau rebondissement judiciaire.

Rappelons que Pape Ndiaye a été placé sous mandat de dépôt en mars dernier. Il est poursuivi pour six chefs d'accusations à savoir : «diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat, provocation d'un attroupement, intimidation et représailles contre membre de la justice, discours portant discrédit sur un acte juridictionnel et mise en danger de la vie d'autrui».

Sur le plateau de Walf TV, le chroniqueur judiciaire avait affirmé, notamment, que dix-neuf substituts du Procureur étaient opposés au renvoi en procès, devant la Chambre criminelle, de l'affaire Sweet Beauty. Dans ce dossier pour lequel Ousmane Sonko était accusé de «viols répétés» et «menaces de mort» par Adji Sarr. A l'arrivée, le leader de Pastef a été acquitté pour ce crime mais finalement condamné, le 1er juin 2023, à 2 ans de prison ferme pour «corruption de la jeunesse». Une peine assortie de 600.000 FCFA d'amende et de 20 millions de FCFA de dommages et intérêts.