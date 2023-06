Ethiopie: Une délégation de la Société de développement des parcs industriels a visité la zone de libre-échange et la zone économique spéciale de Daxing en Chine.

Addis-Abeba, — La délégation de la Société de développement des parcs industriels a visité la zone de libre-échange et la zone économique spéciale de Daxing en Chine.

Une délégation de la Société de développement des parcs industriels a visité la zone de libre-échange et la zone économique spéciale de Daxing en Chine qui est mentionnée parmi les immenses zones économiques et d'investissement en Chine, a indiqué la société dans les informations publiées sur sa page de médias sociaux.

Il a été indiqué qu'au cours de la visite, la délégation a observé des pratiques, des procédures et des systèmes opérationnels qui contribuent à l'efficacité de la zone de libre-échange de Diredawa.

La zone de libre-échange et la zone économique spéciale de Daxing ont été inaugurées par le président Xi Jinping possédant plus d'aéroport que l'aéroport international de Pékin en termes de services et de portée.

Il a été souligné que la zone internationale de commerce, d'investissement et économique, qui reliera plus économiquement la Chine au monde entier, comprendra les villes de Tianjin et du Hubei, y compris Pékin.