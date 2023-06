Congo-Kinshasa: Ferdinand Kitengie et la CSCPC donnent rendez-vous pour un rassemblement populaire ce 10 juin à N'djili

Sous la bannière de Ferdinand Kitengie, la Convention de la société civile pour le développement du Congo, en cigle CSCPC, convie la population congolaise vivant à Kinshasa à un rassemblement populaire ce samedi 10 juin 2023 dans la commune de N'djili, au terrain Sainte Thérèse. L'objectif précis de cette rencontre avec des congolais sera d'échanger sur l'évolution du processus électoral en cours, sur la situation sécuritaire en RDC, particulièrement dans l'Est, ainsi que sur les enjeux politiques de l'heure.

Rassemblement du peuple congolais !

A en croire les organisateurs, cette rencontre est considérée comme un " Rassemblement populaire" qui mettra ensemble tous les congolais, quelles que soient leurs couleurs, pour parler un seul langage en vue du développement du pays. La CSCPC invite, en effet, toutes les associations citoyennes, les conventions religieuses, les ASB et ONG, les membres des partis politiques de toutes les tendances confondues, mais aussi tout citoyen congolais à venir écouter le message pour le bénéfice de la Nation.

Au cours de ce colloques, cependant, plusieurs sujets sont annoncés à être abordés. Il s'agira, entre autres, de l'avancement du processus électoral, de la situation sociopolitique en République démocratique du Congo, jusqu'à l'épineuse question d'insécurité dans l'ensemble du pays...

Pour le représentant de cette structure de la société civile, il est plus qu'important de communiquer avec les congolais, "surtout en cette période où le pays se prépare à organiser les scrutins, avec aussi la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est et dans l'Ouest du pays, ainsi que pour lever toute équivoque et effacer toutes les illusions vendues par certaines personnes qui n'aiment pas le développement de la RDC".

«Nous sommes la convention de la société civile pour l'unité des congolais. C'est pour cela que nous avons constitué ce regroupement que nous appelons. Nous l'avons fait ce regroupement dans l'objectif de faire comprendre aux gens que ce pays n'appartient pas aux partis politiques, plutôt aux congolais (société civile).

Nous organisons une grande rencontre avec vous la population. Nous allons révéler des choses qui se cachent et qui se racontent faussement, sur les élections, sur la guerre dans l'Est etc. », ont précisé les organisateurs de la manifestation.