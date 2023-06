Congo-Kinshasa: Les commissaires nationaux et cadres de la CHDH à l'école des Droits de l'Homme

Les commissaires nationaux et cadres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, ont participé à une session de formation sur diverses thématiques liées aux droits de l'homme. Cette formation initiée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, s'est tenue durant quatre jours, soit du 29 mai au 1er juin 2023 à l'Hôtel Pullman et au siège de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, à Kinshasa.

Durant ces quatre jours, les participants ont suivi des enseignements sur notamment, les standards internationaux applicables aux institutions nationales des droits de l'homme, INDH ; l'organisation et le fonctionnement d'une INDH en prenant l'exemple du Maroc, la mise en oeuvre du mandat de la promotion des droits de l'homme par une INDH et le processus d'accréditation et la ré-accréditation.

Pour Paul Nsapu Mukulu, président de la CNDH, qui avait ouvert cette session de formation, ce cadre était d'une importance capitale, car dit-il, elle avait comme ultime souci de voir les commissaires nationaux et cadres de cette institution citoyenne être suffisamment outillés afin de redonner à la CNDH sa vraie image dans l'accompagnement de la vision du Président de la RDC, Félix Tshisekedi.

Il a, par ailleurs, rappelé que cette formation s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique de longues date entre le BCNUDH et la CNDH/RDC.

De l'autre côté, avec Erica Bussey, représentant du directeur du BCNUDH, on a laissé entendre que ' 'cette formation entre dans la droite ligne du mandat d'assistance et de coopération technique de cette institution en faveur de la CNDH-RDC. D'après lui, l'objectif de cette formation demeure celui de créer une synergie d'action entre la CNDH, le BCNUDH et l'Association francophone des INDH en matière de promotion et de protection des droits de l'homme.

«La formation avait également comme objectif d'améliorer la coopération de la CNDH-RDC avec les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme», a-t-il renchéri.

En l'absence du président de la CNDH empêché, c'est Joëlle Mbamba Kona, vice-président de la commission qui a clôturé cette session de formation. Dans son mot de clôture, elle a tenu à saluer le partenariat entre son institution et le BCNUDH.

Et elle a notamment souhaité la pérennisation de cette collaboration entre les deux institutions. « Quatre jours pleins, mais nous n'avons pas pu terminer toutes les matières. Bien que bien nourris, nous restons sur notre soif. Nous allons revenir prochainement », a-t-elle rassuré les membres du BCNUDH qui ont animé ces moments d'échange.