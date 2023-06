Afrique de l'Ouest: Politique monétaire - La BCEAO maintient son principal taux directeur

Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) a décidé de maintenir inchangés ses taux directeur respectivement de 3,00% pour les banques et son taux d'intérêt sur le guichet de prêt marginal à 5,00%.

La deuxième session ordinaire du comité de politique monétaire de l'Union économique monétaire ouest africaine (Uemoa) au titre de l'année 2023 s'est tenue hier mercredi au siège de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) en visioconférence. Présidant l'ouverture de cette réunion ordinaire, le gouverneur de l'institution émettrice régionale, Jean-Claude Kassi Brou a laissé entendre qu'au sein de l'Uemoa, « l'activité économique demeure soutenue avec un taux de croissance de 5.4% au premier trimestre 2023, La bonne tenue de l'activité dans l'ensemble des secteurs laisse augurer, pour l'année 2023, une croissance robuste projetée à 6,3%, après 5,9% en 2022 »

Baisse de 2% d'inflation sur le 1er trimestre 2023

S'agissant de l'inflation, elle a continué à décélérer, à la faveur notamment de la hausse de la production de céréales et de la baisse des prix des produits énergétiques et alimentaires importés. Cette orientation a été portée par « les actions des Etats pour lutter contre le coût de la vie et celle de la Banque Centrale sur la demande globale ». Le taux d'inflation s'est situé à 5,8% sur les trois premiers mois de 2023 après 7,8% le trimestre précédent.

En avril 2023, la progression des prix à la consommation est ressortie à « 4,6% ». Au niveau de nos comptes extérieurs, « les actions que nous avons menées dans le cadre de la politique monétaire ont permis de contenir les pressions observées en 2022 et en début d'année 2023 », a expliqué le gouverneur. S'agissant du niveau des réserves en avril et en mai 2023, il demeure adéquat pour couvrir nos importations de biens et services. Sur les périodes à venir, la hausse des exportations, les mobilisations de ressources extérieures des Etats auprès des partenaires ainsi que les mesures prises par la Banque Centrale pour améliorer le profil du rapatriement des recettes d'exportation devraient consolider cette tendance.

Au niveau du financement de l'économie, les crédits octroyés par le système bancaire se sont situés dans une bonne dynamique.

Pour cette présente session, ils ont examiné en décision le Rapport sur la politique monétaire dans I'UMOA. Ce Rapport élaboré par les services de la Bceao donne la synthèse de l'évolution récente de l'environnement international et interne ainsi que les perspectives. Il met un accent particulier sur les risques qui entourent les perspectives à court et moyen termes et formule des propositions de mesures de politique monétaire.

En fin, le gouverneur a informé avoir reçu au cours du mois de mai 2023 la lettre de démission de Maina Boukar Moussa de sa qualité de membre intuitu personae du CPM, pour des raisons personnelles. Pour rappel Mr Moussa avait été reconduit en juin 2020 par le Conseil des Ministres pour un second mandat.