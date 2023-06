Afrique: 51ème commémoration de la Journée Mondiale de l'Environnement - Eve Bazaïba déclare la guerre à la pollution plastique

La journée mondiale de l'environnement est placée sous le thème « Solutions à la pollution plastique». La République démocratique du Congo regorge du potentiel environnemental qui constitue une solution basée sur la nature dans la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution. La RDC se considère désormais comme Pays-Solution en matière de changement climatique.

La journée mondiale de l'environnement a pour objectif de donner le visage humain aux problèmes environnementaux, amener les peuples à devenir les agents du développement durable et équitable pour que la communauté soit incontournable dans le changement du comportement pour résoudre les problèmes environnementaux ainsi que promouvoir le partenariat entre les nations et les peuples pour un futur plus sûr et plus prospère.

Pour cette journée du 5 juin où l'humanité commémore chaque année, la journée mondiale de l'environnement, la Vice-Premier Ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Masudi, a adressé un message aux Congolaises et Congolais. Pour la patronne de l'environnement en RDC, plusieurs catastrophes que les Congolais vivent sont dues à la mauvaise gestion des déchets de tous genres.

"Nous vivons des situations dans nos grandes villes à cause de la mauvaise gestion des déchets de tous genres, les mesures idoines doivent être appliquées à l'encontre de tout contrevenant, nous devons tous nous impliquer dans la gestion des déchets car à dater de ce lundi 5 juin le temps de la pédagogie a expiré ", a déclaré Eve Bazaïba.

«Le temps de la pédagogie a expiré. Nous exhortons la population congolaise à adopter un comportement responsable quant à la gestion des déchets, particulièrement les plastiques », a-t-elle invité.

En outre, elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à lutter contre la pollution en ces termes : " Si sous d'autres cieux les emballages plastiques à usage unique sont interdits , le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mener la lutte contre la pollution, c'est dans ce contexte que le ministère de l'environnement avait conclu des partenariats publics-privés avec certaines entreprises de la place et est engagé à les accompagner dans le projet de la protection de l'environnement dans son volet assainissement notamment ; la collecte ,le traitement et le recyclage des déchets et autres matières plastiques ,il en est de même des organisations non gouvernementales qui évoluent dans la transformation des matières plastiques".

Il y a lieu de préciser que, la journée mondiale de l'environnement a été instituée par les Nations Unies en 1972 à l'occasion de l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm et a, pour objectif de donner un visage humain aux problèmes environnementaux, amener le peuple à devenir les agents actifs du développement durable et équitable.