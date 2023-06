Congo-Kinshasa: Développement durable de nouvelles villes - Me Guy Loando annonce le financement de 50 millions d'euros

Au cours de ces échanges entre le ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo et l'ambassadeur de la République française en RDC, Bruno Aubert qui était accompagné du directeur régional François Jacquier et de la directrice-pays Safia Ibrahim- Nette de l'Agence Française de Développement (AFD), il a été convenu l'octroi au gouvernement congolais d'un montant de 50 millions d'euros, dont 40 millions sous forme de prêts et 10 millions en subventions.

Le ministre de l'Aménagement du territoire s'est réjoui des progrès significatifs réalisés entre son ministère et l'AFD, suite à l'approbation de ce partenariat lors du conseil des ministres. Ce financement rentre dans le cadre du suivi du projet de soutien pour les nouvelles villes durables en RDC.

Et d'annoncer à cette occasion : «Nous avons accueilli la France, qui est venue nous soutenir dans notre effort visant à concrétiser la grande vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui est de développer et aménager notre pays. Lors de sa visite en RDC, le Président Macron a également annoncé le soutien de la France aux projets congolais et à la vision de notre gouvernement.

Je peux aujourd'hui annoncer que nous allons obtenir un financement d'un montant de 50 millions d'euros, dont 40 millions sous forme de prêts et 10 millions en subventions. La demande congolaise, transmise par le ministre des finances, a été transmise à la partie française. Aujourd'hui, lors de la visite du Directeur régional de l'AFD, nous avons approfondi nos échanges sur la gouvernance territoriale».

Par ailleurs, l'ambassadeur de la République française en RDC Bruno Aubert a révélé l'intention de son pays de faire de la RDC, un palier de la stratégie de l'Afrique.

«La RDC est un pays stratégique pour la France, en tant que premier pays francophone. La France nourrit une ambition en Afrique et souhaite renforcer sa présence. Nous avons l'intention de faire de la RDC un pilier de notre stratégie en Afrique. Parmi nos principales préoccupations, figure la question territoriale et urbaine qui est considérable dans ce pays. Nous sommes favorables à un partenariat pour la construction de villes durables », a-t-il déclaré.

Il y a lieu de préciser qu'un comité de pilotage sera mis en place dans le jour à venir pour superviser ces projets.