Congo-Kinshasa: Kinshasa/Matete - Noël Tshiani sensibilise les habitants sur sa Proposition de loi

Les notables de Debonhomme, dans la commune de Matete, dans leur préoccupation d'évaluer la vérité sur les défis, enjeux et perspectives de la loi Tshiani (de père et de mère), ont organisé le dimanche dernier, une conférence à l'espace Debonstop où ils ont invité l'auteur de ladite loi, le professeur Noël Tshiani Muadiamvita pour leur parler en long et en large de son initiative.

Ce rendez-vous a connu beaucoup de révélations. Après le discours des organisateurs, entre autres, Nadine Natumu, Joska Kanyinda ainsi que Mano Ntayingi, Noël Tshiani a expliqué à cette population l'importance de sa loi.

Se remettant à la presse, Noël Tshiani est revenu sur la raison de cette rencontre. «J'étais invité par nos compatriotes de Debonhomme pour partager avec eux le contenu de la proposition de la loi Tshiani, de père et de mère. Nous avons fait la présentation, les gens ont posé des questions. Donc, il s'agit d'une démarche pour sensibiliser la population aux enjeux et aux défis », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « Le message que je voudrais donner à toute la population qui n'a pas été ici, c'est de chercher à s'informer, à connaitre exactement de quoi il s'agit. Il ne faut pas se laisser manipuler par des détracteurs qui propagent de fausses informations sur la loi. Cette loi, elle est salvatrice pour la République Démocratique du Congo.

C'est en réalité la deuxième indépendance de la RDC. Si nous ne faisons pas passer cette loi, ce pays va se retrouver dans des mains des gens qui sont hostiles à notre pays et qui vont mettre fin à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale et par conséquent, nous redeviendrons, nous congolais, des esclaves de notre propre pays.

Nous devons tout faire pour éviter que cela n'arrive, pour que ce Congo, reste dans les mains des autochtones, des propriétaires de la terre. Ce n'est pas pour rien que les gens comme le Patrice Emery Lumumba, Simon Kimbangu, sont morts. Ils sont morts pour que nous ayons la souveraineté nationale et la liberté. On ne doit pas compromettre donc ces acquis-là. Nous devons faire en sorte que le pays continue à exister, tel que nous l'avons aujourd'hui pour que nous puissions nous consacrer désormais aux efforts de développement ».

Pour sa part, l'un des organisateurs, le notable Mano Ntayingi, s'est dit satisfait de ce qui est ressorti de ce rendez-vous. «Il était important de pouvoir faire une sensibilisation de la population. Nous remercions très sincèrement le professeur pour avoir répondu à cette invitation, pour venir parler avec la population, pour calmer les gens qui avaient peur et le convaincre afin de comprendre les motifs et les fondements de cette nouvelle loi.

Pas de contrainte, toute la population était très contente... les mots étaient justes. Les questions étaient très bien posées et il a rassuré les uns et les autres par rapport à la pertinence de la loi et à l'intégration de la loi sans discrimination », a-t-il lancé.