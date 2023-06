Ile Maurice: Après un «post» incriminant - Le bureau du DPP ordonne l'arrêt des procédures contre Akil Bissessur

Revirement de situation ce jeudi 8 juin dans le procès intenté à Me Akil Bissessur. Il était poursuivi sous une accusation formelle de «using a telecommunication service to post a message which is misleading and caused harm to a person» en vertu de l'Information and Communication Technologies Act.

Le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), par la voix de Me Yusra Nathire Beebeejaun a accédé à la requête de la défense représenté par Me Sanjeev Teeluckdharry qui avait crié au vice de procédures et demandé dans la foulée, l'arrêt des procédures. Cela, devant la cour intermédiaire. Cette décision a été ratifiée par la magistrature.

Akil Bissessur ne fera plus l'objet d'un procès après l'accusation formulée par le constable Deoraj Callychurn. Il l'avait accusé d'avoir publié sa photo sur sa page Facebook le 27 avril 2022 et d'avoir promis une prime à celui qui lui dévoilerait son identité. Selon le policier, il a dû quitter sa résidence pour aller habiter chez un proche car sa sécurité et celle de sa famille ont été menacées à la suite de cette publication sur les réseaux.